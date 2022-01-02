طريقة تحضير البريوش التركي بالجبنة الموتزاريلا بطريقة مختلفة عن الآخرين

طريقة تحضير البريوش التركي بالجبنة الموتزاريلا الهش بخطوات سهلة وبسيطة، تختلف طريقة تحضير هذه المخبوزات من شيف لآخر ولكن في معظم الطرق تتميز بالطعم اللذيذ التحفة، وهي من أفضل الأنواع التي نقوم بتحضيرها لأولادنا ليتم تناولها في المدرسة بدلاً من شراء الأشياء الخارجية التي تحتوي على مواد حافظة ضارة بصحتهم، ويمكن حشوة بالجبنة بأنواعها المختلفة أو حشوة بالعجوة، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على مكونات عمل البريوش التركي بالجبنة الموتزاريلا وطريقة تحضيره.

مكونات عمل البريوش التركي بالجبنة الموتزاريلا

تعتبر مكونات عمل البريوش التركي بالجبنة الموتزاريلا من المكونات التي تدخل في معظم الحلويات والمخبوزات لذلك سوف نجدها بسهولة وهي كما يلي:-

٨ أكواب من الدقيق.

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

نصف كوب من الزبدة.

٣ ملاعق كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب ونصف من الجبنة الموتزاريلا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب وثلث من الحليب السائل.

٤ حبات من البيض.

للوجه

ربع كوب من السمسم.

ربع كوب من الحليب.

طريقة إعداد وتحضير البريوش

تجد الكثير من الأمهات صعوبة في تحضير هذا النوع من المخبوزات ولكن مع هذه الطريقة سوف تقوم بعمله دائماً وهي كما يلي:-