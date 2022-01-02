طريقة تحضير البريوش التركي بالجبنة الموتزاريلا بطريقة مختلفة عن الآخرين

طريقة تحضير البريوش التركي بالجبنة الموتزاريلا الهش بخطوات سهلة وبسيطة، تختلف طريقة تحضير هذه المخبوزات من شيف لآخر ولكن في معظم الطرق تتميز بالطعم اللذيذ التحفة، وهي من أفضل الأنواع التي نقوم بتحضيرها لأولادنا ليتم تناولها في المدرسة بدلاً من شراء الأشياء الخارجية التي تحتوي على مواد حافظة ضارة بصحتهم، ويمكن حشوة بالجبنة بأنواعها المختلفة أو حشوة بالعجوة، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على مكونات عمل البريوش التركي بالجبنة الموتزاريلا وطريقة تحضيره.مكونات عمل البريوش التركي بالجبنة الموتزاريلا
تعتبر مكونات عمل البريوش التركي بالجبنة الموتزاريلا من المكونات التي تدخل في معظم الحلويات والمخبوزات لذلك سوف نجدها بسهولة وهي كما يلي:-
- ٨ أكواب من الدقيق.
- ٢ ملعقة كبيرة من السكر.
- نصف كوب من الزبدة.
- ٣ ملاعق كبيرة من الخميرة الفورية.
- كوب ونصف من الجبنة الموتزاريلا.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب وثلث من الحليب السائل.
- ٤ حبات من البيض.
للوجه
- ربع كوب من السمسم.
- ربع كوب من الحليب.
تجد الكثير من الأمهات صعوبة في تحضير هذا النوع من المخبوزات ولكن مع هذه الطريقة سوف تقوم بعمله دائماً وهي كما يلي:-
- نحضر إناء ونضع به الحليب المطلوبة ونضعه على نار متوسطة حتى يسخن دون غليان ثم نرفعه.
- نضيف على الحليب السكر والخميرة الفورية ونقلب المكونات ونتركها لمدة ١٥ دقيقة حتى تتفاعل.
- ننخل الدقيق في وعاء العجن ونضع عليه الملح والزبدة والبيض ونخلطهم مع بعض جيداً.
- ثم نسكب خليط الحليب إلى الخليط السابق ونعجن حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.
- بعد ذلك نغطي الإناء ونتركه لمدة ساعتين حتى ترتاح العجينة وتتضاعف.
- نقطع العجينة على شكل كرات متساوية الحجم ونتركها لمدة نصف ساعة أيضاً.
- نفرد كل قطعة من العجين بالنشابة ونضع بداخلها الجبنة الموتزاريلا ونغلقها على شكل رول ونجمع أطرافها لنحصل على شكل قرص.
- نضع العجين على صينية مدهونة ونكرر هذه الخطوات حتى تنتهي كمية العجين.
- ندهن وجه العجين بالحليب ونرش عليه السمسم وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها لمدة تتراوح ما بين ٣٠ إلى ٣٥ دقيقة.
- نخرج البريوش من الفرن ونتركه حتى يبرد ثم نقدمه بألف هنا وشفا.
الوسوم
طريقة تحضير البريوش التركي بالجبنة الموتزاريلا الهش بخطوات سهلة وبسيطة، تختلف طريقة تحضير هذه المخبوزات من شيف لآخر ولكن في معظم الطرق تتميز بالطعم اللذيذ التحفة، وهي من أفضل الأنواع التي نقوم بتحضيرها لأولادنا ليتم تناولها في المدرسة بدلاً من شراء الأشياء الخارجية التي تحتوي على مواد حافظة ضارة بصحتهم، ويمكن حشوة بالجبنة بأنواعها المختلفة أو حشوة بالعجوة، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على مكونات عمل البريوش التركي بالجبنة الموتزاريلا وطريقة تحضيره.مكونات عمل البريوش التركي بالجبنة الموتزاريلا
تعتبر مكونات عمل البريوش التركي بالجبنة الموتزاريلا من المكونات التي تدخل في معظم الحلويات والمخبوزات لذلك سوف نجدها بسهولة وهي كما يلي:-
- ٨ أكواب من الدقيق.
- ٢ ملعقة كبيرة من السكر.
- نصف كوب من الزبدة.
- ٣ ملاعق كبيرة من الخميرة الفورية.
- كوب ونصف من الجبنة الموتزاريلا.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب وثلث من الحليب السائل.
- ٤ حبات من البيض.
للوجه
- ربع كوب من السمسم.
- ربع كوب من الحليب.
تجد الكثير من الأمهات صعوبة في تحضير هذا النوع من المخبوزات ولكن مع هذه الطريقة سوف تقوم بعمله دائماً وهي كما يلي:-
- نحضر إناء ونضع به الحليب المطلوبة ونضعه على نار متوسطة حتى يسخن دون غليان ثم نرفعه.
- نضيف على الحليب السكر والخميرة الفورية ونقلب المكونات ونتركها لمدة ١٥ دقيقة حتى تتفاعل.
- ننخل الدقيق في وعاء العجن ونضع عليه الملح والزبدة والبيض ونخلطهم مع بعض جيداً.
- ثم نسكب خليط الحليب إلى الخليط السابق ونعجن حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.
- بعد ذلك نغطي الإناء ونتركه لمدة ساعتين حتى ترتاح العجينة وتتضاعف.
- نقطع العجينة على شكل كرات متساوية الحجم ونتركها لمدة نصف ساعة أيضاً.
- نفرد كل قطعة من العجين بالنشابة ونضع بداخلها الجبنة الموتزاريلا ونغلقها على شكل رول ونجمع أطرافها لنحصل على شكل قرص.
- نضع العجين على صينية مدهونة ونكرر هذه الخطوات حتى تنتهي كمية العجين.
- ندهن وجه العجين بالحليب ونرش عليه السمسم وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها لمدة تتراوح ما بين ٣٠ إلى ٣٥ دقيقة.
- نخرج البريوش من الفرن ونتركه حتى يبرد ثم نقدمه بألف هنا وشفا.