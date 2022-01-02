الكوسه في الخلاط .... لو جربتيها عمرك ما هتبطليها عمل بيتزا الكوسة في الخلاط طعمها روعه في 10دقائق بس

عمل بيتزا الكوسة في الخلاط طعمها روعه، الكوسه ف الخلاط تعد الكوسه من الخضروات المفيدة والتي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم والصحة بالإضافة إلى احتوائها على المعادن أيضاً، ولكن المشكلة أن هناك الكثير من الأشخاص وبشكل خاص الأطفال لا يحبون تناول الكوسة ولا مذاقها باختلاف وجبات الطعام التي تدخل فيها، ولذلك تسعى ربات البيوت والأمهات إلى إدخال الكوسة في الطعام للأطفال من دون أن يشعروا بذلك، وسوف نوضح في هذا المقال كيفية عمل الكوسة في الخلاط.

عملفي الخلاط طعمها روعه

يقوم الأمهات بوضع الكوسة في الخلاط لإخفاء نكهتها في الطعام لكي يتناولها الأطفال، ويتم إضافة بعض المكونات الأخرى إلى الكوسة من أجل الحصول على بيتزا الكوسة، و لتحضيرها يرجى اتباع الخطوات التالية:

كوب من اللبن.

3 حبات من الفلفل.

4 حبات من الكوسة.

جبنه موتزاريلا.

مكعب زبدة.

2 حبة من البصل المفروم.

فلفل أسود وملح.

ثوم بودرة وبصل بودرة.

شرائح من الزيتون الأسود والأخضر.

طماطم.

بيضة.

لحم مفروم أو دجاج مفروم.

مكونات الكوسه في الخلاط

في الخلاط الكهربائي نقوم بإضافة ربع كوب من الماء ونضيف إليه الكوسة بعد تنظيفها وغسلها ونضيف عليها التوابل التي ذكرناها ويمكن أن نقوم بإضافة أي نوع آخر من التوابل التي تفضلينها إلى الوصفة، وبعدها يتم إضافة والبصل والفلفل و البيض واللبن ونقوم بفَرم المكونات مع بعضها البعض حتى تصبح متجانسة.

في صينية للفرن نقوم بدهنها بالزيت أو الزبدة وعندها نقوم بوضع عجينة الكوسة داخل الصينية ونوزعها جيداً.

نقوم بوضع شرائح الزيتون والطماطم وكذلك اللحم أو الدجاج المفروم.

بعد ذلك نضع الجبن الموتزاريلا على سطح الكوسة.

نقوم بإدخال الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تمام النضج وتصبح باللون الذهبي.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونقوم بتقطيعها إلى مثلثات مثل البيتزا وقدميها لعائلتك.

طريقة تحضير الكوسه في الخلاط

وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا إليكم طريقة عمل الكوسة في الخلاط لتكون مثل البيتزا ويتم تقدميها لعائلتك، يمكنك اتباع هذه الطريقة ولن يشعر أطفالك بمذاق أو نكهة الكوسة أبداً، وتكونين قد قدمتي إليهم الكوسة لكي يستفيدوا من العناصر الغذائية المفيدة بها من دون أن يشعروا بطعمها نهائياً.