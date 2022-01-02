اصبغي شعرك باللون البنى من المنزل بمكونات طبيعية بدون حناء ولا أكسجين

صبغة الشعر باللون البني من أكثر الأشياء التي يهتم بها جميع السيدات و الفتيات هو الشعر رأس وهذا لأنه يعد تاج الجمال الذي يميزهم عن بعضهم، ولذلك يتساءلن دائما على وصفات لتطويل وتنعيم الشعر، ولكننا اليوم سنقدم لكم طريقة طبيعية لتغيير لون الشعر إلى اللون البني، هذا اللون من أكثر الألوان التي تناسب كافة أنواع واللون البشرة، ولكننا اليوم حرصنا على تقديم صبغة طبيعية بمكونات متواجدة ومتوفرة في جميع المنازل، كما أن مكونات الصبغة سوف تجعل شعرك ناعم ومفرود مثل الحرير.

بعد استخدام هذه الصبغة لن تلجأ إلى الذهاب إلى صالونات التجميل لتغيير لون شعرك، كما أنك لن تلجأ لاستخدام المكونات الكيميائية لتثبيت لون الشعر، جميع مكونات هذه الصبغة الطبيعية بسيطة جدًا ولها فوائد عديدة للشعر، مكونات الصبغة هي:

من أسهل الطرق التي تستطيعين أن تحضير بها صبغة للشعر من المنزل، كما أن مكونات الصبغة طبيعية تساعدك على التخلص من الشيب و سوف تحسن من نمو شعرك لانها تغذي فروة الرأس، طريقة تحضيرها هي:

أولاً نقوم بوضع 2 ملعقة كبيرة من القهوة على كوب من الماء.

نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها حتى يذوب القهوة في الماء.

بعد ذلك نضع كوب القهوة في إناء على النار حتى يغلى تماماً.

نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد.

نحضر بولة ونضيف مقدار النشا و الكاكاو ونخلطهم جيداً.

بعد ذلك نضيف مقدار القرنفل ونخلطهم بشكل جيدًا.

نبدأ بالتدريج بإضافة القهوة على خليط النشا حتى يصبح تختلط كافة المكونات.

نقوم بوضع الخليط على نار متوسطة مع الخلط المستمر حتى يتماسك الصبغة ويصبح قوامه كريمي.

نرفعه من على النار ونقوم بوضع خل التفاح ونخلط الصبغة مع بعضها.