بكيس خميرة غيري شعرك وشعر بنتك 180درجة أقوي كيراتين طبيعي لشعر حريري في نصف ساعة

بكيس خميرة فرد الشعر الخشن من الممكن أن يتم بواسطة خليط مميز وطبيعي من الخميرة مع بقية المكونات، ومن خلال خلطة مميزة ومكونات ومقادير بسيطة من الممكن أن نحصل على أفضل تركيبة بمكونات طبيعية وتلك المكونات تعمل على زيادة نعومة الشعر وإزالة أي خشونة بخصلات الشعر، وفيما يأتي من فقرات نقوم بعرض أهم المعلومات عن الوصفة والطريقة التي من خلالها من الممكن أن يتم التحضير للوصفة وإليكم أيضا أهم المقادير المميزة مع الخميرة لتنعيم الشعر.

بكيس خميرة فرد الشعر الخشن

بكيس خميرة فرد الشعر الخشن بسهولة من الممكن إتمامه في المنزل وبأبسط الطرق حيث تعتبر طريقة الفرد باستعمار مكونات طبيعية من الممكن أن تجعل الشعر خالي تماما من أي عيوب وليست عيوب خشونته فقط، وتعتبر خلطة الخميرة أبرز الخلطات التي تساعد في التحسين من ملمس الشعر وإزالة التجاعيد تماما من الشعر وزيادة نمو الشعر وتطويله مع العمل على تكثيفه بطول فترة الاستخدام، وإليكم المكونات مع بيان طريقة التحضير الصحيحة للمكونات الأساسية المستخدمة في عمل تركيبة الكيراتين. مكونات عمل الخليط خليط الخميرة من الممكن عمله من خلال استعمال المكونات الآتية:

ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من زيت الزيتون.

زيت سمسم.

زيت جرجير.

ملعقة من العسل.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الدقيق.

طريقة التحضير لتركيبة الخميرة

الخميرة من الممكن مزجها كما يلي مع المكونات سالفة الذكر: