طريقة عمل كيكة البلح: الرهيبة في المنزل بكل سهولة2022

تعتبر طريقة عمل كيكة البلح , من اسهل واجمل الطرق لعمل الكيكة ويعطيها البلح نكهه رائعة وجديدة, ويحب تناولها الأطفال بشكل مستمر, ويعتبر البلح من العناصر الغذائية المفيدة جيدا للجسم, وتحتوي علي قوام هش وطعم مميز ورائع للغاية, ويمكن ايضا عمل الكيكة بطرق عديدة مثل كيكة الكراميل وكيكة البرتقال وأنواع كثيرة أخري, واليوم سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل كيكة البلح بخطوات بسيطة وسهلة للغاية2021.

مكونات طريقة عمل كيكة البلح في المنزل مثل الجاهزة تماما2022

سوف نتعرف علي مكونات عمل كيكة البلح بخطوات سهلة للغاية وطريقة مميزة وهي كما يلي:-

كوب كبير من البلح.

نصف كوب من الماء المغلي.

كوب صغير من السكر.

نصف كوب من الزبدة.

كوبان من الدقيق.

معلقتين من البيكينج باودر.

بيضة.

طريقة التحضير

نقدم لكم ابسط واسهل طريقة لعمل الكيكة الرهيبة داخل المنزل لخطوات بسيطة جدا دون تعب او تكلفة وهي كالاتي:-

نقوم بأحضار الكبة ثم نضيف بداخلها البلح ثم نسكب عليه الماء المغلي ونخلطهم جيدا حتي ثم نضيف السكر والزبدة عليهم ونقوم بخلطهم جيدا حتي تتجانس المكونات جيدا. ثم نضيف عليهم البيض والدقيق ونشغل الكبة ونخلط المكونات كلها مع بعضهم البعض حتي تتجانس جميع المكونات بشكل كبير جدا. ثم نحضر صينية ونسكب بها الخليط ونشعل الفرن علي درجة حرارة 200درجة وننتظر حتي تسخن ثم نقوم بإدخال الصينية داخل الفرن. ننتظر لمدة تتراوح من بين نصف ساعة ألي ساعة مع النظر اليها داخل الفرن حتي تنضج جيدا ثم نخرجها ونتركها تبرد ثم تقدم للجميع بألف هنا وشفا.

أسرار نجاح طريقة عمل كيكة البلح داخل المنزل

سوف نتعرف علي بعض أسرار نجاح كيكة البلح في المنزل بخطوات سهلة جدا وهي كالتالي:-