اصنعي الحلاوة الطحينية في دقائق طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالمنزل بمكونات بسيطة وخطوات سهلة

الحلاوة الطحينية من الحلويات المصرية اللذيذة، التي يحبها كل الناس بشكل كبير، ويتم تناول الحلاوة الطحينية في أغلب الأوقات في الساندوتشات اللذيذة كوجبة إفطارغنية بالفيتامينات والمعادن الهامة للجسم، وذلك لأن الحلاوة الطحينية تتكون من السمسم الطبيعي الذي له الكثير من الفوائد، ويمكن لكل سيدة القيام بتحضير وعمل الحلاوة الطحينية في المنزل بخطوات بسيطة، وتكاليف أقل من شرائها جاهزة.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية

اصنعي الان الحلاوة الطحينية التي يحبها اولادك بكل سهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

المكونات

كوب ونصف من السمسم الأبيض.

كوب من الدقيق.

كوب من الزيت النباتي.

كوب من السكر الناعم.

كوب من المكسرات المختلفة.

كوب ونصف من اللبن البودرة.

ذرة من الملح.

لعمل الحلاوة بجودة عالية مثل المحلات لابد من استخدام الخلاط الكهربي.

نقي السمسم جيدًا للتخلص من اي أتربة أو حصى قد تكون متواجدة بداخله.

قومي بتحميص السمسم الأبيض جيدًا، وذلك من خلال وضعه في مقلاة على نار هادئه منخفضة.

استمري في تقليب السمسم حتى تحصلي على اللون الذهبي له.

بعد الانتهاء من التقليب قومي بوضع السمسم بداخل الخلاط الكهربائي.

أضيفي إليه الدقيق الأبيض بعد ذلك والزيت بشكل تدريجي حتى تحصلي على قوام سميك، وهكذا تكونت الطحينة البيضاء، وهي التي يتم من خلالها عمل الحلاوة الطحينية.

أضيفي إلى الطحينة في الخلاط اللبن البودرة.

ثم اضيفي اليها أيضًا السكر البودرة.

اخلطي المكونات مع بعض خلطة بسيطة حتى تتجانس كل المكونات مع بعض.

أضيفي هذا الخليط في وعاء وقومي بعجنها جيدًا بملعقة خشبية حتى تتجانس بشكل أفضل.

احضري علبة مناسبة الحجم للكمية التي تم تجهيزها.

أضيفي بداخل العلبه ورق الزبدة.

ضعي المكسرات المجروشة في العلبة فوق ورق الزبدة، ثم صبي خليط الحلاوة بالكامل الى المكونات.

اضغطي على الحلاوة الآن حتى تتساوى بداخل العلبة.

ادخلي العلبة داخل الثلاجة لمدة يوم كامل حتى تتماسك كما هو مطلوب.

تقطع الحلوة الى قطع مناسبة بالسكين ويتم تناوله في العيش الفينو الساندوتشات او تناوله منفردة كنوع من الحلويات لتعطي نشاط وطاقة للجسم.

طريقة تحضير الحلاوة الطحينية