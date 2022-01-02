بعجينة هشه وطرية ....في 10 دقائق بس هتعملي أطعم ميني بيتزا لأولادك بطريقة سهله وبمكونات بسيطة

في 10 دقائق بس هتعملي أطعم ميني بيتزا، تعتبر البيتزا من الوجبات المفضلة عند الكثير من الأشخاص كما أنها تعد وجبة سريعة وسهلة في تحضيرها وتجهيزها، كما يمكن أن نقوم بصنع الميني بيتزا للأطفال لتكون صغيرة في أيديهم ويستطيعون تناولها بالكامل من دون ترك قطع صغيرة منها، وتختلف طرق تجهيز الميني بيتزا من شخص لآخر، ولذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال كيفية تجهيز الميني بيتزا في البيت.

في 10 دقائق بس هتعملي أطعم ميني بيتزا

يمكن اتباع هذه الطريقة لتجهيز المينى بيتزا في المنزل بطريقة بسيطة وهي:

ثلاث ملاعق من السكر.

3 أكواب من الدقيق.

¼ كوب من زيت الذرة.

ملعقة خميرة كبيرة.

كوب ماء فاتر.

ثلاث ملاعق لبن بودرة.

ملعقة ملح صغيرة.

ملعقة بيكنج بودر صغيرة.

مكونات عمل الميني بيتزا

بصلة مفرومة صغيرة.

كوب من الجبن الموتزاريلا المبشور.

حبة طماطم كبيرة مفرومة.

½ ملعقة ملح.

ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة زعتر كبيرة.

¼ ملعقة فلفل أسود صغيرة.

ست أصابع من السوسيس أو اللانشون أو بسطرمة.

2 ملعقة كبيرة من الكزبرة المفرومة.

½ كوب كاتشب.

2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

مكونات حشوة الميني بيتزا

في إناء أو في العجان الكهربائي نقوم بوضع الخميرة والدقيق والبيكنج بودر والملح والماء والزيت والسكر واللبن والزيت ونخلطهم جيداً.

نستمر في العجن حتى يتكون لدينا عجينة ناعمة وطرية.

نقوم بعمل كرات من العجين وندهنها بالزيت ونتركها في إناء مدهون بالزيت أيضاً حتى تختمر ويتضاعف حجمها في مكان دافئ.

نقوم برش السطح الذي سيتم فرد العجينة عليه بالدقيق ونقوم بفرد العجينة باستخدام النشابة حتى يكون سمك العجينة ربع سنتيمتر.

باستخدام قطاعة على شكل دوائر أو كوب نقوم بتقطيع العجينة إلى دوائر صغيرة.

نضع قطع العجين الدائرية في صينية للفرن مع ترك مسافات بين القطعة والأخرى ونتركها لمدة 10 دقائق تختمر مرة أخرى.

مع ترك مسافات بين القطعة والأخرى ونتركها لمدة 10 دقائق تختمر مرة أخرى. لتجهيز حشوة البيتزا نقوم بإحضار طاسة ونضعها على النار ونضع فيها الزيت حتى يسخن ثم نضيف إليه البصل ونشوحه قليلاً ثم نخرجه.

طريقة تحضير الميني بيتزا