وصفة جبارة لتقشير وتبييض وتنعيم الجسم وإزالة الجلد الميت أحصلي على بياض ونعومة و ملمس حريري وبشرة كالأطفال

تقشير الجسم من أهم مظاهر العناية بالجسم والبشرة بشكل أفضل فإن التقشير يساعد تفتيح الجسم بشكل رائع وإزالة كل به من خلايا ميتة أو خشونة في الجلد، وهناك العديد من المواد التي تستخدم في تقشير الجسم منا الجاهز ومنها المواد الطبيعية ولكن يفضل أن يتم استخدام المواد الطبيعية التي تساعد في تقشير والحفاظ على البشرة بدون أي أضرار.

بعض وصفات تقشير الجسم وتبيضة

من خلال هذا المقال سوف نتعرف على أفضل الوصفات التي قد تساعد في تقشير الجسم وتفتيح كل المناطق الغامقه به وهي كالأتي:

خلطة الأفوكادو والشوفان

هذا الخليط يستخدم لتنعيم وتفتيح البشرة سواء الوجه أو حتى الجسم ويعطي نتائج سريعة، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقتات كبار من الشوفان المطحون.

ملعقة واحدة من الافوكادو.

ملعقة من العسل الابيض.

طريقة التحضير والتطبيق

لا يفضل الاستحمام أو غسل الجسم قبل وضع هذا الماسك ليحقق الغرض من استخدامه.

اخلطي كل المكونات مع بعضها البعض جيدًا حتى تتجانس المكونات.

ضعي الخليط على البشرة وافركيها برفق بشكل دائري.

اتركي الخليط على المناطق المراد تفتيحها وتفسيرها لمدة ساعة.

اغسلي بشرتك بعد ذلك بالماء الفاتر.

حاولي تكرار الماسك لأكثر من مرة للحصول على أفضل نتيجة في وقت سريع.

خلطة الليمون والعسل

هذه الوصفة الطبيعية قد تساعد في تقشير الجسم، والمحافظه على نعومة الجلد بشكل مثالي، وايضًا تحافظ على رطوبته وطريقة الاستخدام كالآتي:

المكونات

عدد واحد ليمونه كبيرة الحجم.

ملعقتين كبار من العسل الابيض.

ملعقة كبيرة من السكر الخشن.

ملعقتين من زيت الزيتون.

طريقة الاستخدام