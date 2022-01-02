طريقة عمل الكبة الشامية في المنزل بخطوات سهلة والطعم روعة

تعتبر الكبة الشامية ، من أكثر الأكلات شهرة في المطبخ العربي بشكل عام، وهي من الأكلات المغذية التي تقدم كمقبلات إلي جانب الأطباق الرئيسية، ولها الكثير من الفوائد الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة، وهي تعد طبق مقبلات سوري شامي أصلي مع أنها تأخذ وقت طويل عند تحضيرها، وهي لها أنواع عديدة وأشكال كثيرة تختلف باختلاف المكونات والمقادير، وهي عبارة عن كرات ذهبية مقرمش ولها مذاق للذيذ جداً، وهي من أشهي وأشهر المقبلات في بلاد الشام وتعتبر أساس موائد العزائم، لذلك سوف نعرض عليكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل الكبة الشامية في المنزل بخطوات سهلة.مكونات عمل الكبة الشامية
تتكون هذه الأكلة الشهية من مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها من هنا وهي كالاتي:-
للعجينة:-
- كيلو من لحم الخروف بدون دهن.
- 3 ملاعق كبار من الماء البارد.
- 3 أكواب ونصف من البرغل الناعم.
- حبة بصل مقطعة إلي أربع.
- معلقة صغيرة من قشر الليمون المبشور.
- ورقتان من النعناع الأخضر.
- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
الحشو:-
- 500 جرام لحم خروف مفروم.
- زيت نباتي للقلي.
- بصلة مفرومة ناعم.
- صنوبر محمص حسب الرغبة.
- ربع معلقة صغيرة من فلفل الأبيض.
- معلقة صغيرة من الزنجبيل.
- ربع معلقة من الفلفل الأسود.
- رشة ملح.
- 4 ملاعق كبار من دبس الرمان.
سوف نتعرف من هنا علي خطوات تحضير الكبة الشامية بخطوات بسيطة وهي كما يلي:-
- نقوم بنقع البرغل الناعم بالماء، لمدة نصف ساعة.
- بعد ذلك في مكينة فرم، نضع البصل المقطع والنعناع، والفلفل والملح وقشور الليمون ويتم الفرم جيداً.
- ثم نقوم بإضافة البرغل الناعم المصفى من الماء جيدا،ً ونفرمه مع اللحم نعيد الفرم مرتين لنحصل علي عجينة متماسكة وطرية.
- بعد ذلك نضعهم في بولة كبيرة، ويتم العجن باليد جيداً.
- للتحضير الحشو نقوم بتسخين الزيت في طاسة علي نار هادئة، ونضيف البصلة ونتركها حتي تذبل.
- ثم نقوم بإضافة اللحمة ونحركها مع البصل، ونضيف كلاً من الفلفل الأبيض والأسود والزنجبيل، ونحرك المكونات معاً.
- نتركها علي نار هادئة حتي تنضج اللحمة، ثم نقسم الكبة إلي كرات حجمها علي حسب رغبتك.
- ثم نقوم بعمل حفرة صغيرة بواسطة الاصبع، ونشكلها بالطريقة المعتادة لنحصل علي كبة رقيقة، ويجب أن نتجنب أن تكون سميكة.
- بعد ذلك نضع فيها القليل من الحشوة التي قمنا بتحضيرها مسبقاً، ثم نغلقها جيداً وبرفق ونكرر العملية مع بقية الكرات.
- ثم نسخن زيت غزير في مقلاة عميقة، ونضع بها حبات الكبة ونتركها حتي تتحمر، من كل الجهات وتأخذ اللون الذهبي.
- بعد ذلك نخرجها، ونقوم بتقديمها، ساخنة بالهناء والشفاء.
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تعتبر الكبة الشامية ، من أكثر الأكلات شهرة في المطبخ العربي بشكل عام، وهي من الأكلات المغذية التي تقدم كمقبلات إلي جانب الأطباق الرئيسية، ولها الكثير من الفوائد الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة، وهي تعد طبق مقبلات سوري شامي أصلي مع أنها تأخذ وقت طويل عند تحضيرها، وهي لها أنواع عديدة وأشكال كثيرة تختلف باختلاف المكونات والمقادير، وهي عبارة عن كرات ذهبية مقرمش ولها مذاق للذيذ جداً، وهي من أشهي وأشهر المقبلات في بلاد الشام وتعتبر أساس موائد العزائم، لذلك سوف نعرض عليكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل الكبة الشامية في المنزل بخطوات سهلة.مكونات عمل الكبة الشامية
تتكون هذه الأكلة الشهية من مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها من هنا وهي كالاتي:-
للعجينة:-
- كيلو من لحم الخروف بدون دهن.
- 3 ملاعق كبار من الماء البارد.
- 3 أكواب ونصف من البرغل الناعم.
- حبة بصل مقطعة إلي أربع.
- معلقة صغيرة من قشر الليمون المبشور.
- ورقتان من النعناع الأخضر.
- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
الحشو:-
- 500 جرام لحم خروف مفروم.
- زيت نباتي للقلي.
- بصلة مفرومة ناعم.
- صنوبر محمص حسب الرغبة.
- ربع معلقة صغيرة من فلفل الأبيض.
- معلقة صغيرة من الزنجبيل.
- ربع معلقة من الفلفل الأسود.
- رشة ملح.
- 4 ملاعق كبار من دبس الرمان.
سوف نتعرف من هنا علي خطوات تحضير الكبة الشامية بخطوات بسيطة وهي كما يلي:-
- نقوم بنقع البرغل الناعم بالماء، لمدة نصف ساعة.
- بعد ذلك في مكينة فرم، نضع البصل المقطع والنعناع، والفلفل والملح وقشور الليمون ويتم الفرم جيداً.
- ثم نقوم بإضافة البرغل الناعم المصفى من الماء جيدا،ً ونفرمه مع اللحم نعيد الفرم مرتين لنحصل علي عجينة متماسكة وطرية.
- بعد ذلك نضعهم في بولة كبيرة، ويتم العجن باليد جيداً.
- للتحضير الحشو نقوم بتسخين الزيت في طاسة علي نار هادئة، ونضيف البصلة ونتركها حتي تذبل.
- ثم نقوم بإضافة اللحمة ونحركها مع البصل، ونضيف كلاً من الفلفل الأبيض والأسود والزنجبيل، ونحرك المكونات معاً.
- نتركها علي نار هادئة حتي تنضج اللحمة، ثم نقسم الكبة إلي كرات حجمها علي حسب رغبتك.
- ثم نقوم بعمل حفرة صغيرة بواسطة الاصبع، ونشكلها بالطريقة المعتادة لنحصل علي كبة رقيقة، ويجب أن نتجنب أن تكون سميكة.
- بعد ذلك نضع فيها القليل من الحشوة التي قمنا بتحضيرها مسبقاً، ثم نغلقها جيداً وبرفق ونكرر العملية مع بقية الكرات.
- ثم نسخن زيت غزير في مقلاة عميقة، ونضع بها حبات الكبة ونتركها حتي تتحمر، من كل الجهات وتأخذ اللون الذهبي.
- بعد ذلك نخرجها، ونقوم بتقديمها، ساخنة بالهناء والشفاء.