طريقة عمل الكبة الشامية في المنزل بخطوات سهلة والطعم روعة

تعتبر الكبة الشامية ، من أكثر الأكلات شهرة في المطبخ العربي بشكل عام، وهي من الأكلات المغذية التي تقدم كمقبلات إلي جانب الأطباق الرئيسية، ولها الكثير من الفوائد الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة، وهي تعد طبق مقبلات سوري شامي أصلي مع أنها تأخذ وقت طويل عند تحضيرها، وهي لها أنواع عديدة وأشكال كثيرة تختلف باختلاف المكونات والمقادير، وهي عبارة عن كرات ذهبية مقرمش ولها مذاق للذيذ جداً، وهي من أشهي وأشهر المقبلات في بلاد الشام وتعتبر أساس موائد العزائم، لذلك سوف نعرض عليكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل الكبة الشامية في المنزل بخطوات سهلة.

مكونات عمل الكبة الشامية

تتكون هذه الأكلة الشهية من مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها من هنا وهي كالاتي:-

للعجينة:-

كيلو من لحم الخروف بدون دهن.

3 ملاعق كبار من الماء البارد.

3 أكواب ونصف من البرغل الناعم.

حبة بصل مقطعة إلي أربع.

معلقة صغيرة من قشر الليمون المبشور.

ورقتان من النعناع الأخضر.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

الحشو:-

500 جرام لحم خروف مفروم.

زيت نباتي للقلي.

بصلة مفرومة ناعم.

صنوبر محمص حسب الرغبة.

ربع معلقة صغيرة من فلفل الأبيض.

معلقة صغيرة من الزنجبيل.

ربع معلقة من الفلفل الأسود.

رشة ملح.

4 ملاعق كبار من دبس الرمان.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من هنا علي خطوات تحضير الكبة الشامية بخطوات بسيطة وهي كما يلي:-