أفضل طريقة لعمل السحلب الجاهز في البيت باللبن والشيكولاته بتكلفة لا تذكر

طريقة عمل السحلب الجاهز، يفضل الأشخاص تناول السحلب في فصل الشتاء، المشروبات الساخنة تعطي طاقة للجسم، وأهمها تلك المشروبات السحلب، لأنه مغذي للأطفال والكبار وذلك يرجع إلى أن أهم مكونات السحلب الحليب، يحاول الجميع الابتكار في طرق تقديم السحلب، واليوم عبر هذا المقال سنوفر إليكم خطوات ومكونات عمل السحلب الجاهز في البيت بمذاق ألذ من الجاهز مع توفير كبير في الأموال.



نصف لتر حليب كامل الدسم.

ثلاثة ملاعق كبيرة بودر سحلب.

ثلاثة ملاعق سكر.

ملعقة كبيرة جوز هند.

مكسرات للتزيين.

يوضع الحليب فى إناء ونضع به السحلب والسكر ويقلب جيداً.

يتم تقليب الحليب على النار ويقلب حتى يثقل القوام.

نقوم بوضع السحلب في أكواب التقديم.

يزين السحلب بطرق عديدة حسب الرغبة بجوز الهند والمكسرات.

اتنين كوب حليب.

ثلاثة ملاعق نشا ذرة.

أربع ملاعق سكر.

ربع كوب شيكولاتة خام.

ربع كوب شيكولاتة بيضاء.

ربع كوب شيكولاتة بالحليب.

يتم وضع الحليب في إناء ويتم إذابة السكر والنشا ثم يوضع على النار ويقلب حتى يثقل القوام.

يتم تقسيم كمية السحلب على ثلاثة معايير ثم نقوم بوضع الشيكولاتة الخام في إناء وتقلب حتى يتم إذابة الشيكولاتة الخام.

نضع الشيكولاتة البيضاء في الإناء وتقلب حتى تذوب.

نقوم بوضع الشيكولاتة باللبن فى الكمية الباقية.

نسكب طبقات السحلب في أكواب التقديم.

يمكن تزيين السحلب بالشوكولاتة من خلال إضافة أوريو المجروش أو النوتيلا.

لتر من الحليب.

أربع ملاعق سحلب.

نصف كوب سكر.

ثلاثة حبات مستكة.

ملعقة ماء الورد.

قرفة.

نحضر الحليب ويتم وضع السكر ثم نضع المكونات على النار ويقلب جيداً حتى نلاحظ عدم ظهور تكتلات في السحلب.

يتم إضافة ماء الورد والمستكة في السحلب ثم تقلب جيداً حتى يمتزج المكونات ويصبح ثقيل القوام ويكون جاهز للتقديم.



يوضع في أكواب التقديم وتزين بالقرفة أو حسب الرغبة.

كما يمكن تزيينة ببعض المكسرات المجروشة حسب الرغبة.

طريقة عمل السحلب البودرة

المكونات:

كوب من السكر البودر.

كوب من اللبن البودر.

5 ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

كوب من نشا الأرز.

خمسة ملاعق صغيرة من الفانيلا.

نصف كوب من السمسم.

سوداني مجروش.

جوز هند.

طريقة التحضير: