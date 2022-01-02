طريقة عمل كيكة السفن أب كيكة القمة الهشة

كيكة السفن أب لكل ربات البيوت ترغب في عمل كيكة ناجحة هشه القوام ذهبية اللون لأن الكيك بصفة عامة يحبه الكبار والصغار لأن مذاق الكيك مختلفة وشهى للغاية يساعد السفن أب خليط الكيك على زيادة الارتفاع مما يجعله هش وخفيف وتذوب في الفم مما يسهل من وضع الإضافات السائلة إليه من عصير البرتقال أو القطر وعند التزيين بالكريمة والشيكولاته أو وضع الفاكهة لكي تصبح مثل التورتة أو الجاتوه قومي معنا بتحضير وصفتنا اليوم وصفة بسيطة للغاية دون أن يتم بذل أي مجهود مع العلم أن المقادير سهلة الشراء و يمكن أن تكون متوفرة في مطبخ المنزل بصوره دائمه وصفة ناجحو قديمها لأسرتك كيك من صنع يديكي.

طريقة عمل كيكة السفن أب

مكونات…

عند تحضير كيكة السفن يجب اتباع المقاييس والمعايير في المكونات بكل دقة حتى يتم تحضيرها بنجاح.

2 ونصف كوب الدقيق الأبيض صالح لجميع الأغراض.

عدد 4 حبات بيض.

ملعقة صغيرة الفانيليا السائلة.

1 كوب سكر ابيض.

مقدار 1 كوب السفن أب.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

كوب إلا ربع زيت.

رشه ملح.

1 ملعقة صغيرة خل.

نبدأ في تحضير صينية خبز مقاس 24 مدهونة بالسمنة أو الزيت في القاع والجوانب جيدا. الخطوة التالية نشعل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية قبل البدء في التحضير. نحضر وعاء عميق وننخل فيه المكونات والجافة وتتمثل في الدقيق والبيكنج باودر ورشه الملح ونقلب جيدا. نحضر خلاط كهربائي ثم نضع فيه البيض والسكر والفانيليا حتى يصبح القوام كريمي. ثم نخفق ويضاف عليهم السفن أب والزيت والخل ونخفق كل هذه المكونات جيدا. ثم نضع المكونات السائلة في وعاء كبير ويضاف إليه الدقيق بالتدريج مع التقليب بالمضرب السلك حتى يختفى الدقيق نهائيا ولا يوجد أي تكتلات في العجين. نزل بعجينة الكيك في الصينية السابق تجهيزها. ثم توضع صينية الكيك في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وتترك مدة ما بين 30 إلى 35 دقيقة تقريبا حتى يتم النضج وتكتب اللون الذهبي الأحمر. وبعد تسحب صينية الكيك من الفرن وتترك جانبا حتى تبرد تمام. طريقة التقديم يمكن تقديمها سادة مع كوب الشاي أو اللبن أو يمكن تزيينها وتقديمها بأكثر من طريقة مختلفة مثل التورتة.

إذا رغبنا في عمل هذه الكيكة بالشوكولاته ممكن تبديل نصف كوب من الدقيق الموجود في المقادير بنصف كوب من الكاكاو الخام.