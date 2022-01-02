بسرعة الصاروخ.. مكون سحري لتنظيف البط وإزالة الريش الصغير في ثواني هتكون قشطة

البطة البلدي من أبرز الاصناف التي يحب المصريين تناولها خصوصا في المواسم الكبيرة وذلك لأنها ‏من اللحوم اللذيذة والتي يكون لها طعم رائع ويحب العديد من الناس تناولها وتقوم الأمهات بإعداد البط في المنازل دائمًا مع أطباق المحاشي اللذيذة لأن البطيخ لهُ طعم مختلف ولكن نحتاج إلى خطوات كثيرة حتى نستطيع تنظيف البط بطريقة سريعة ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها تنظيف البط بشكل جيد.

‏طريقة تنظيف البطن باستخدام الردة

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها لتنظيف البط باستخدام الردة وهذه الخطوات هي:

أولًا نقوم بغسل البطة جيدًا ونتخلص من جميع العوالق الموجودة فيها بعد ذلك نقوم بتجفيف البط لأن تجفيف البط يساعد على إزالة الجلد من الصغير من البط بشكل اسرع.

بعد ذلك نقوم بوضع كوب من الردة الخشنة على جلد البط ونبدأ في تدليكها بحركات دائرية ثم سنلاحظ انه تم التخلص من ‏الشعر الصغير الموجود على البط وتم القضاء عليه تمامًا.

طريقة تنظيف البط باستخدم البوتاجاز

فيما يلي سنتحدث عن ‏الخطوات التي يمكن من خلالها تنظيف البط على البوتاجاز أو اللهب وهذه الخطوات هي:

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هذه الطريقة من اشهر الطرق التي يتم من خلالها تنظيف البط وتتكون هذه الطريقة من:

أولًا نحضر البط ونقوم بتقريبه من اللهب ‏بحيث يعمل على ملامسته فقط ثم نقوم بفعل ذلك مع جميع الشعر ‏الموجود في جسم البطة حتى نتخلص من جميع الشعر الموجود في جسم البط .

وبعد ذلك سوف يحترق الشعر تمامًا ثم يسقط.

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طريقة تنظيف البط بواسطة كربونات الصوديوم

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها لتنظيف البط من الريش الصغير باستخدام الدقيق وكربونات الصوديوم وهذه الخطوات