طريقة عمل فطيرة السمسم المقلية الشهيرة.. أشهى وجبة إفطار ساخنة لك ولأسرتك

طريقة عمل فطيرة السمسم المقلية، يمكنكم عمل فطيرة السمسم بكل سهولة من خلال مجموعة من المكونات السهلة والبسيطة للغاية كما تعتبر فطيرة السمسم من أطعم وألذ الفطائر التي يمكنكم تحضيرها في المنزل فهي من الفطائر المفضلة لدي العديد من الأشخاص سواء كانوا كبار أو صغار كما تكون مفيدة للغاية ولا تأخذ وقت كبير في تحضيرها كما يمكنكم تقديم العديد من هذه الفطائر بجانب الشاي أو في وجبة الأفكار بجانب العديد من الأطعمة المختلفة كما يمكنكم ايضا وضعها في لانش بوكس الخاص بالأطفال عند الذهاب إلي المدرسة أو لزوجك عند الذهاب إلى العمل فهي من الفطائر ذات طعم رائع ولذيذ للغاية تابعوا معانا خلال هذا المقال المقادير المطلوبة وطريقة عمل فطيرة السمسم بكل سهولة.

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يمكنكم عمل فطائر السمسم بكل سهولة من خلال المقادير الآتية:

ثلاثة أكواب من الدقيق

ثلاثة ملاعق حليب بودرة

اثنين كوب صغير من السكر

معلقة صغيرة من الخميرة

معلقة كبيرة من البيكنج بودر

معلقة صغيرة من النشا

رشه ملح

حبة بطاطس مهروسة

نصف كوب ماء

يمكنك حشوها بالجبن أو بالدجاج

بيضتين

معلقتين زيت

كوب صغير من السمسم