طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة والطرية .. أحلى كيكة يومية هتعمليها في 5 دقائق

طريقه عمل كيكة الزبادي فهي تعتبر من أشهى الحلويات، تتعدد أنواع الكيك لأنه يعتبر من الوجبات التي تحتوى على عناصر غذائية غنية بالبروتينات التي تساهم في منح الجسم بالطاقة وخاصة الأطفال، سوف نقوم بتقديم كيكة الزبادي التي تتميز بأنها هشة ولذيذة ويمكن تقديمها للأسرة فى الفطور أو للأطفال في المدرسة أو كوجبات بسيطة وخفيفة بين الوجبات الأخرى، وإليكم فيما يلي أسهل طريقة لعمل كيكة الزبادي الهشة في البيت.



ثلاثة بيضات.

اتنين كوب زبادي.

اثنين ونصف كوب دقيق.

كوب سكر بودر.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

نصف كوب زيت.

ملعقة فانيليا سائلة.

ملعقة تحتوي على ملح.

في البداية يجب وعاء عميق ثم نبدأ بوضع البيض ونخفق بالمضرب الكهربي ثم نضيف السكر والزيت والفانيليا.

نخلط جيداً المقادير ثم نضيف الزبادي.

نخلط الدقيق مع البيكنج باودر والملح ونقوم بمزج الخليط ويضاف بالتدريج مع التقليب المستمر على خليط الآخر.

نحضر الصينية ونقوم برشها بالزيت وملعقة من الدقيق.

نسكب العجين ويتم تسوية السطح ونضعها في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة.

تترك لمدة نصف ساعة ثم يتم وضعها تحت الشواية للحصول على لون مميز.

ننتظر عقب أن تبرد وتوضع في طبق التقديم مع مشروبات ساخنة.

أتنين كوب دقيق.

كوب سكر.

ثلاثة بيضات.

اتنين كوب زبادي.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

فانيليا.

نصف كوب زيت.

ربع كوب جوز هند.

نخلط البيض والسكر في الخلاط الكهربائي ثم نضيف الفانيليا والزيت والزبادي.

نمزج الدقيق وجوز الهند والبيكنج بودر.

نضع خليط البيض والسكر والزبادي في وعاء ونضيف الدقيق بالتدريج مع التقليب حتى يمتزج الخليط.

نسكب المقادير في وعاء ونقوم برشه بالزبدة بالإضافة إلى الدقيق ونضعها في الفرن لمدة نصف ساعة.

عقب تسوية الكيك نضيف إلى الكيك الشربات ويمكن أن نقوم بتزيينة من خلال رش جوز الهند على الكيك.

يمكن تقديم كيك الرواني بجانب المشروبات الباردة أو بعض المشروبات الساخنة وذلك حسب الرغبة.

في البداية لابد أن تكون كافة مكونات الكيكة بدرجة حرارة المطبخ وخاصة الزبادي والبيض.

يراعى تسخين الفرن قبل البدء في عمل الكيك، وتوضع صينية الفرن فى فرن ساخن وهذه واحدة من عوامل النجاح.

لا يتم فتح الفرن على الكيك إلا بعد مرور 20 دقيقة منذ دخولها حتى لا تهبط.

عند نضج الكيك تترك فى الفرن لكى تهدأ والفرن مطفئ حتى لا تهبط.

أسرار نجاح الكيك