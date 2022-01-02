كحك الناعم بالكليو مثل الجاهز بكل تفاصيله بطعم أحلى من حلواني

كحك العيد الناعم بالكيلو دايب مثل الجاهز أحلى من حلواني، ترغب الكثير من الأمهات في صنع الكحك وتقديمه لأسرتها خاصة في منازل المصرية حيث يميز الكحك الأعياد منذ سنوات طويلة ولكن بعض الأسر مازالت تحتفظ بعمل كحك وترغب في صنعه في منزل بعيدا عن الأعياد حيث تعطي لمسة من الطعم الرائع، على الرغم من أن صنع الكحك سهل ولكن تواجه ربات بيوت مشكلة في صنع عجينة كحك وتعطها طعم كحك مثل الذي يباع في محلات ويكون ناعم يذوب في الطعم من حلاوة طعمه، وجئنا لكم بوصفة محلات لعمل كحك العيد الناعم بكافة نصائح المجربة في صنعه، ولكن يجب الحذر بأن الكحك يحتوي على سعرات حرارية عالية لأنه يرفع السكر بالدم، لذا يفضل تناول بعده الشاي الأخضر أو القهوة الخضراء ليقلل من امتصاص الدم للدهون والسكريات المتواجدة معه.

نحتاج إلى عدد 3 كوب سمن مذاب. كيلو دقيق نوع فاخر لكل الأغراض. نصف كوب من نشا الأبيض. عدد 2 ملعقة كبيرة رائحة كحك. عدد 5 ملاعق كبيرة سمسم. ملعقة كبيرة خميرة فورية. ملعقة كبيرة سكر أبيض. نصف كوب ماء فاتر للعجن. رشة ملح صغيرة.

أولا على النار يرفع وعاء ويوضع فيه السمن ويترك على النار حتى يسخن ويذوب فقط ثم يترك جانبا لحين تجهيز باقي مكونات.

نضع السكر مع الخميرة مع الماء وتترك جانبا إلى أن تتفاعل الخميرة، نجهز مزيج دقيق بعد نخله نضعه في وعاء عميق وينخل عليه النشا مع توابل الكحك ورشة ملح.

يحمص السمسم على النار قليلا حتى يخرج نكهته منه ويأخذ لون أحمر قليلا، ثم يوضع السمسم على الدقيق منخول ونصب عليهم السمنة الساخنة.

ثم تعجن مكونات مع بعضها البعض ويبث العجين وتكون عملية بث العجينة عن طريق وضع العجينة ما بين راحة اليد وتفرك جيدا من أسفل لأعلى.

تتم عمليه بث عجينة لمدة 10 دقائق حتى تصل كل السمنة إلى الدقيق ويأخذ شكل الرمل المبلل، ثم نضيف الخميرة المذابة مع السكر.

ثم يتم لم عجينة الكحك مع مراعاة عدم العجن كثيرا بعد وضع الخميرة على العجينة، فالبث يكون فقط عند وضع دقيق مع السمنة.

كما يجب عدم الإكثار من وضع الماء إلى العجينة حتى لا يجف العجينة مع مراعاة الالتزام بالمقادير المطروحة.

ثم تترك العجينة تختمر لمدة نصف ساعة حتى ترتاح ليسهل تشكيلها، تكور عجينة الكحك وتحشى بالملبن أو مكسرات أو العجوة حسب رغبتك.

ويشكل الكحك على حسب رغبتك وينقش الكحك، أو يمكن أن يشكل بالبصامة المخصصة الكحك، ويرص في صينية الفرن ويسخن الفرن على حرارة عالية 180 درجة.

ثم يدخل الكحك الفرن الساخن مسبقا لمدة 20 دقيقة حتى ينضج، ويخرج من فرن ويرش عليه السكر الناعم.

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يوجد طرق ووصفات كثيرة لعمل كحك الناعم فيوجد وصفات تعتمد على السمن ساخن وأخرى تستخدم سمن بارد، وطريقة كحك بالخميرة والآخر يستغنى عن الخميرة ويصنع بالبيكنج بودر، وغيرها من الطرق المتعددة جمعنا لكم أكثر من طريقة لكحك محلات الناعم وتلك الوصفة كحك بالبيكنج بودر بنتيجة تبهرك.

نحتاج إلى كيلو دقيق أبيض مخصص للكحك. نصف كيلو سمن مذاب. عدد 2 ملعقة كبيرة سكر أبيض. نصف كوب من الحليب. ربع كوب سمسم أبيض. ملعقة صغيرة رائحة كحك. ملعقة كبيرة بيكنج بودر. التزين سكر بودرة. الحشو ملبن طري.

في إناء للعجن يتم وضع الدقيق مع سكر مع السمسم ورائحة الكحك والبيكنج بودر وتخلط مكونات مع بعضها جيدا.

ثم تخلط المكونات مع سمن طرية وتقلب مكونات معا بأطراف الأصابع جيدا حتى تتجانس ويدخل السمن في كل مكونات دقيق.

ثم يتم وضع الحليب وتعجن مرة أخرى إلى أن تتكون عجينة غير لاصقة باليد وتترك لمدة نصف ساعة ترتاح.

ثم تشكل العجينة على حسب رغبتك وترص على صاج غير مدهون وتدخل الفرن هادئ متوسط الحرارة حتى تأخذ قطع الكحك لون ذهبي.

يخرج الكحك من الفرن ويرص في طبق تقديم ويرش على الوجه السكر البودرة الناعم، أو يمكن أن يحفظ الكحك في علبة محكمة الغلق من دون سكر حتى يتم تناوله.

كحك الناعم بالبيكنج بودر من دون خميرة