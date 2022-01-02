طبق مميز وأساسي في عزائمك.. طريقة تحضير اللازانيا الإيطالية اللذيذة وأسرار البهارات المطلوبة

طريقة تحضير اللازانيا الإيطالية اللذيذة، تبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة عمل اللازانيا في المنزل اللذيذة بمكونات سهلة وبسيطة في المنزل فهي تعتبر من الوصفات التي يفضلها جميع الكبار والصغار أيضا، كما يتواجد العديد من ربات البيوت التي ترغب في التجديد وتقديم العديد من الوصفات المميزة ورائعة لجميع أفراد الأسرة، فهي تعتبر من الوصفات التي يعشقها الجميع ويتواجد اليد من الطرق التي يمكنكم من خلاله عمل اللازانيا تابعوا معانا افضل الطرق التي يمكنكم الاعتماد عليها خلال السطور القادمة.

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يمكنكم عمل اللازانيا بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المكونات السهلة والبسيطة أيضا ومن بينها:

علبة من شرائح اللازانيا.

4 ملاعق من زيت الزيتون.

3 فصوص من الثوم المدقوق.

400 جرام من اللحم المفروم الناعم.

ملعقة من الملح.

15 ورقة من أورقان الريحان المفروم.

نصف لتر من الحليب.

نصف ملعقة فلفل.

ربع معلقة جوزة الطيب المطحون.

ربع لتر من كريمة الطبخ السائلة.

نصف كيلو من جبنة البارميزان المبشورة.

نصف ملعقة ملح.

في البداية يجب أن نقوم بوضع الحليب في وعاء مناسب مع إضافة الدقيق إليه ويجب أن يتم خلطهم جيدا.

ثم يتم وضع هذا القدر على نار هادئة ثم يتم خلط كافة المكونات مع بعضها حتى تبدأ في السماكة.

ثم يجب أن نقوم بعد ذلك بإضافة ملح الطعام وجوزة الطيب بكل تأكيد ثم نقوم بوضع هذا القدر على جنب .

ثم نقوم بإضافة الكريمة السائلة إلى القدر ويتم خلط كافة المكونات مع بعضها بشكل جيد