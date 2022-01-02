كيفية عمل كيك الرواني بسهولة في المنزل.. أسرع كيكة في التجهيز والخبيز

كيفية عمل كيك الرواني في البيت، تعتبر الكيك من أكثر أنواع الحلوى المفضلة لدى الجميع، كما أنه يمكن استخدامها كحلوى أو للتخلص من الجوع بشكل تام، بالإضافة اننا يمكن أن نصنعها بعدة نكهات مختلفة للغاية أو بدون شيء وفي جميع أشكالها تبقى ذات طعم لذيذ، ونحن اليوم سنعرض نوع جديد منها يمكن أن نقوم بعمله في البيت بسهولة وخطوات قليلة للغاية، إذا كنتم ترغبون في معرفتها تابعوا السطور القادمة.

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قد تكون كيك الرواني نوع جديد على البعض ولكن هناك من يعرفها ويحبها كثيراً، ونحن اليوم قررنا ترك وصفة العمل، الآن مع معرفة المكونات أولاً، وهي:

كوب واحد من الدقيق.

كوب واحد من السميد.

لا بد من إضافة حوالي كوب واحد من السكر.

كوب واحد من الزبادي.

وحوالي نصف كوب من جوز الهندَ

نصف كوب من الزيت.

ثلاثة بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

بشر برتقال.

كما أنه لا بد من إضافة ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

والآن سنتعرف على أهم الخطوات اللازمة لتحضير كيكة الرواني الشهية، وتأتي بهذا الشكل: