كيفية عمل كيك الرواني بسهولة في المنزل.. أسرع كيكة في التجهيز والخبيز

كيفية عمل كيك الرواني في البيت، تعتبر الكيك من أكثر أنواع الحلوى المفضلة لدى الجميع، كما أنه يمكن استخدامها كحلوى أو للتخلص من الجوع بشكل تام، بالإضافة اننا يمكن أن نصنعها بعدة نكهات مختلفة للغاية أو بدون شيء وفي جميع أشكالها تبقى ذات طعم لذيذ، ونحن اليوم سنعرض نوع جديد منها يمكن أن نقوم بعمله في البيت بسهولة وخطوات قليلة للغاية، إذا كنتم ترغبون في معرفتها تابعوا السطور القادمة.
موسم السحلب السنوي.. طريقة عمل مشروب الشتاء الشهير بوصفة أكثر دفء من طريقة المقاهي
طريقة عمل كيك الرواني اللذيذة
قد تكون كيك الرواني نوع جديد على البعض ولكن هناك من يعرفها ويحبها كثيراً، ونحن اليوم قررنا ترك وصفة العمل، الآن مع معرفة المكونات أولاً، وهي:
- كوب واحد من الدقيق.
- كوب واحد من السميد.
- لا بد من إضافة حوالي كوب واحد من السكر.
- كوب واحد من الزبادي.
- وحوالي نصف كوب من جوز الهندَ
- نصف كوب من الزيت.
- ثلاثة بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
- بشر برتقال.
- كما أنه لا بد من إضافة ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا.
والآن سنتعرف على أهم الخطوات اللازمة لتحضير كيكة الرواني الشهية، وتأتي بهذا الشكل:
- علينا أولاً وضع السكر والفانيليا مع البيض ومن ثم ضربهم جيداً.
- نضيف لهذا الخليط الزبادي مع إعادة التقليب مرةً أخرى.
- نضع بشر البرتقال مع الخليط والاستمرار في الخفق.
- نأتي مرةً أخرى لنخل كل من الدقيق والبيكنج بودر معا ثم وضع رشة الملح وخلطهم حتى مضيفه إلى الخليط الأول ولكن على دفعات لا يتكتل.
- ندخل الوصفة في الفرن على درجة حرارة 180 درجة ثم نتركها حتى طهيها لمدة لا تقل عن 35 دقيقة.
- بعد أن نخرجها نسقيها بالشربات وتجعله يتخلل بها بالداخل مع رش جوز الهند من أعلى.
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كيفية عمل كيك الرواني في البيت، تعتبر الكيك من أكثر أنواع الحلوى المفضلة لدى الجميع، كما أنه يمكن استخدامها كحلوى أو للتخلص من الجوع بشكل تام، بالإضافة اننا يمكن أن نصنعها بعدة نكهات مختلفة للغاية أو بدون شيء وفي جميع أشكالها تبقى ذات طعم لذيذ، ونحن اليوم سنعرض نوع جديد منها يمكن أن نقوم بعمله في البيت بسهولة وخطوات قليلة للغاية، إذا كنتم ترغبون في معرفتها تابعوا السطور القادمة.
موسم السحلب السنوي.. طريقة عمل مشروب الشتاء الشهير بوصفة أكثر دفء من طريقة المقاهي
طريقة عمل كيك الرواني اللذيذة
قد تكون كيك الرواني نوع جديد على البعض ولكن هناك من يعرفها ويحبها كثيراً، ونحن اليوم قررنا ترك وصفة العمل، الآن مع معرفة المكونات أولاً، وهي:
- كوب واحد من الدقيق.
- كوب واحد من السميد.
- لا بد من إضافة حوالي كوب واحد من السكر.
- كوب واحد من الزبادي.
- وحوالي نصف كوب من جوز الهندَ
- نصف كوب من الزيت.
- ثلاثة بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
- بشر برتقال.
- كما أنه لا بد من إضافة ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا.
والآن سنتعرف على أهم الخطوات اللازمة لتحضير كيكة الرواني الشهية، وتأتي بهذا الشكل:
- علينا أولاً وضع السكر والفانيليا مع البيض ومن ثم ضربهم جيداً.
- نضيف لهذا الخليط الزبادي مع إعادة التقليب مرةً أخرى.
- نضع بشر البرتقال مع الخليط والاستمرار في الخفق.
- نأتي مرةً أخرى لنخل كل من الدقيق والبيكنج بودر معا ثم وضع رشة الملح وخلطهم حتى مضيفه إلى الخليط الأول ولكن على دفعات لا يتكتل.
- ندخل الوصفة في الفرن على درجة حرارة 180 درجة ثم نتركها حتى طهيها لمدة لا تقل عن 35 دقيقة.
- بعد أن نخرجها نسقيها بالشربات وتجعله يتخلل بها بالداخل مع رش جوز الهند من أعلى.