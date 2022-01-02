تعرف على أضرار القهوة على الريق.. القهوة سلاح ذو حدين في المنافع الرهيبة والمشاكل التي قد تحدث بسبب عدم الاحتياط

أضرار شرب القهوة على الريق، مشروب القهوة هو الأكثر انتشارًا بين الناس جميعاً وليس على المستوى المحلي بل على العالم أجمع، حيث يقوم الجميع باستخدامها والاستمتاع بتناولها، حيث خرجت لنا العديد من الأشعار التي تتحدث عن القهوة وما تقدمه من مميزات عدة، ولكن هناك جانب سيء للقهوة فهي لها الكثير من الأضرار على جسم الإنسان، قد لا يكون البعض يعرف ولكننا سنقدم موضوع يتحدث عن هذا بشكل كامل، تابعونا لمعرفة كل ذلك.

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عليكم الحذر جيداً من القهوة وما تسببه لعدة أضرار متنوعة على جسم الإنسان، فهي ليست بالمشروب المفيد برغم طعمها اللذيذ، والآن سنتعرف على أكثر الأضرار شهرةً وهي:

كما أنه عند تناول القهوة على معدة فارغة قد يتسبب ذلك في هجوم كبير عليها.

كما ان هناك عدة أضرار أخرى كثيرة من التهاب المعدة والتسبب الارتجاع وكذلك حرقة المعدة.

وأكثر ما يكون صعب على الجسم هو عدة مشكلات في مناعة الجسم.

من الممكن أن يسبب عسر الهضم والقرحة.

التسبب في الإصابة بمتلازمة القاولون العصبي.

الغثيان بشدة.