طريقة عمل المخلل البيتي.. الوصفة الكاملة لألذ طبق فاتح شهية منزلي

طريقة عمل المخلل البيتي، تعتبر المخللات من اشهى المقبلات التي يمكن وضعها مع الطعام في الغداء أو العشاء فهي تعطي الطعام مذاق مختلف إلى جانب تعمل على فتح الشهية فهناك أسر مصرية لا يمكنهم الاستغناء عن طبق المخلل الموجود على السفرة بشكل يومي لذلك سوف نوضح طريقة عمله من خلال هذا المقال.

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يقوم الكثير من الأشخاص بشراء المخلل من السوبر ماركت للتمتع بتناوله مع الوجبات الرئيسة في المنزل لذلك سعت ربات المنازل على البحث عن طريقة عمله في البيت حتى توفره لجميع أفراد أسرتها في كل وقت إلى جانب الحرص على نظافته بشكل جيد ولعمله في المنزل يجب علينا إحضار المكونات التالية

٥ حبات لفت.

ربع كوب ملح.

كوب ألا ربع من الملح الخشن.

٥ أكواب ماء.

كوب خل أبيض.

حبة شمندر كبيرة.

يمكن أن نقوم بتحضير المخلل في المنزل بطريقة سهلة جدا وسريعة دون أي وقت أو مجهود لذلك يجب علينا أتباع الخطوات التالية