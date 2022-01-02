طريقة عمل المخلل البيتي.. الوصفة الكاملة لألذ طبق فاتح شهية منزلي

طريقة عمل المخلل البيتي، تعتبر المخللات من اشهى المقبلات التي يمكن وضعها مع الطعام في الغداء أو العشاء فهي تعطي الطعام مذاق مختلف إلى جانب تعمل على فتح الشهية فهناك أسر مصرية لا يمكنهم الاستغناء عن طبق المخلل الموجود على السفرة بشكل يومي لذلك سوف نوضح طريقة عمله من خلال هذا المقال.
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مكونات طريقة عمل المخلل في المنزل
يقوم الكثير من الأشخاص بشراء المخلل من السوبر ماركت للتمتع بتناوله مع الوجبات الرئيسة في المنزل لذلك سعت ربات المنازل على البحث عن طريقة عمله في البيت حتى توفره لجميع أفراد أسرتها في كل وقت إلى جانب الحرص على نظافته بشكل جيد ولعمله في المنزل يجب علينا إحضار المكونات التالية
- ٥ حبات لفت.
- ربع كوب ملح.
- كوب ألا ربع من الملح الخشن.
- ٥ أكواب ماء.
- كوب خل أبيض.
- حبة شمندر كبيرة.
يمكن أن نقوم بتحضير المخلل في المنزل بطريقة سهلة جدا وسريعة دون أي وقت أو مجهود لذلك يجب علينا أتباع الخطوات التالية
- نغسل حبات اللفت جيدا ونقوم بتقطيعها أصابع طويلة ومتوسطة الحجم.
- نغسل حبة الشمندر أيضا ونقوم بتقطيعها مثل اللفت.
- نقوم بتصفية اللفت جيدا ونضع عليه ربع كوب الملح الناعم ونقلبهم جيدا عدة مرات.
- نترك اللفت هكذا لمدة ٨ ساعات حتى نتخلص من الماء الذي فيه.
- نضع اللفت بعد ذلك داخل برطمان كبير.
- نقوم بوضع الشمندر عليه.
- نحضر وعاء كبير ونضع به ٥ أكواب الماء ونضع به الملح الخشن.
- نضع الوعاء على النار ونتركه يغلي على نار عالية .
- بعد التأكد من ذوبان الملح في الماء.
- نقوم بوضع كوب الخل بعد ذلك ونقلبه لمدة دقيقة.
- بعد ذلك نرفع القدر من على النار ونسكب الماء على الخليط في البرطمان ونتركه حتى يبرد الماء ثم نقوم بغلقه جيدا ووضعه في الثلاجة.
- يوضع البرطمان لمدة ٣ أسابيع في الثلاجة مغلقا.
- بعد ذلك يمكن أن ناكل منه وسوف نلاحظه بانه لذيذ وشهي وبالهناء والشفاء.
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طريقة عمل المخلل البيتي، تعتبر المخللات من اشهى المقبلات التي يمكن وضعها مع الطعام في الغداء أو العشاء فهي تعطي الطعام مذاق مختلف إلى جانب تعمل على فتح الشهية فهناك أسر مصرية لا يمكنهم الاستغناء عن طبق المخلل الموجود على السفرة بشكل يومي لذلك سوف نوضح طريقة عمله من خلال هذا المقال.
فكرة عبقرية لتفصيص الثوم بسرعة مذهلة.. سيمكنك تقشير ٢٠ كيلو في ٥ دقائق فقط
مكونات طريقة عمل المخلل في المنزل
يقوم الكثير من الأشخاص بشراء المخلل من السوبر ماركت للتمتع بتناوله مع الوجبات الرئيسة في المنزل لذلك سعت ربات المنازل على البحث عن طريقة عمله في البيت حتى توفره لجميع أفراد أسرتها في كل وقت إلى جانب الحرص على نظافته بشكل جيد ولعمله في المنزل يجب علينا إحضار المكونات التالية
- ٥ حبات لفت.
- ربع كوب ملح.
- كوب ألا ربع من الملح الخشن.
- ٥ أكواب ماء.
- كوب خل أبيض.
- حبة شمندر كبيرة.
يمكن أن نقوم بتحضير المخلل في المنزل بطريقة سهلة جدا وسريعة دون أي وقت أو مجهود لذلك يجب علينا أتباع الخطوات التالية
- نغسل حبات اللفت جيدا ونقوم بتقطيعها أصابع طويلة ومتوسطة الحجم.
- نغسل حبة الشمندر أيضا ونقوم بتقطيعها مثل اللفت.
- نقوم بتصفية اللفت جيدا ونضع عليه ربع كوب الملح الناعم ونقلبهم جيدا عدة مرات.
- نترك اللفت هكذا لمدة ٨ ساعات حتى نتخلص من الماء الذي فيه.
- نضع اللفت بعد ذلك داخل برطمان كبير.
- نقوم بوضع الشمندر عليه.
- نحضر وعاء كبير ونضع به ٥ أكواب الماء ونضع به الملح الخشن.
- نضع الوعاء على النار ونتركه يغلي على نار عالية .
- بعد التأكد من ذوبان الملح في الماء.
- نقوم بوضع كوب الخل بعد ذلك ونقلبه لمدة دقيقة.
- بعد ذلك نرفع القدر من على النار ونسكب الماء على الخليط في البرطمان ونتركه حتى يبرد الماء ثم نقوم بغلقه جيدا ووضعه في الثلاجة.
- يوضع البرطمان لمدة ٣ أسابيع في الثلاجة مغلقا.
- بعد ذلك يمكن أن ناكل منه وسوف نلاحظه بانه لذيذ وشهي وبالهناء والشفاء.