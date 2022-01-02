مش هتلاقيها عند العطار.. خلطة السبع بهارات الاصلية أفضل طعم لاحلى وأشهي الوصفات

مش هتلاقيها عند العطار.. خلطة السبع بهارات الاصلية السبع بهارات يستخدمها كل الناس في إحضار الطعام ولا يخلو أي نوع طعام من السبع بهارات، سواء في المطبخ المصري، والمطبخ السوري، والمطبخ العراقي، ولا يستغني أي منهما عن خلطة السبع بهارات، وتعتبر السبع بهارات لا يمكن الاستغناء عنها في جميع أنواع الأطعمة، لأن من المعروف أن البهارات تعطي طعم ونكهة جميلة ومختلفة، بالإضافة إلى أنها تجعلك تتشوق إلى أكل الطعام من رائحته فقط قبل أن تتذوقه، وسوف أعرض خلال السطور القادمة أنواع خلطات السبع بهارات في بعض الدول.

تتكون خلطة السبع بهارات المصرية من مزيج من أنواع البهارات المختلفة،. يستخدم المصريين البهارات في تتبيل كل أنواع اللحوم والدواجن وتستخدم أيضاً في تتبيل الكبدة بأنواعها، وبالنسبة لأهم أكلة عند المصريين وهى المحشي وتستخدم البهارات في تحضيرها، وسوف نقدم مكونات هذه الخلطة السحرية وهى :

(ملعقة كبيرة قرفة مطحونة، قليل من ذر ورد صحيح، نصف ملعقة قرنفل، ربع كوب من الفلفل الأسود حب، ملعقتين من الكبابة الصيني، ملعقتين من السمسم، كمية متوسطة من الشمر، قليل من الريحان المجفف، كوب من كمون حصى، كمية من متوسطة من جوز الطيب مطحونة).

نقوم بإحضار صينية كبيرة الحجم، ثم بعد ذلك نضع على الصينية جميع التوابل التي تم ذكرها في الفقرة السابقة.

الخطوة التالية هى نقوم بوضع الصينية في الفرن، مع العلم أن درجة حرارة الفرن لا تزيد عن 80 درجة تقريباً.

نترك الصينية في الفرن لمدة 10 دقائق، بعد مرور هذا الوقت ثم تشم رائحة مذهلة جداً.

نترك البهارات على الصينية حتى تبرد تماماً، بعد ذلك نقوم بإحضار مطحنة التوابل، ثم نقوم بطحن جميع التوابل بطريقة جيدة.