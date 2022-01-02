طريقة عمل كفتة السمك بالفرن مع الزعفران سهلة وخفيفة ألذ كفتة بالخطوات

طريقة عمل كفتة السمك بالفرن، واحدة من أشهر أنواع الكفتة، التي يمكنك عملها في المنزل مثل المطاعم، والأسماك من أنواع الطعام، التي لها عشاقها ويحبون تجربة كل ما هو جديد فيها، وخاصة أولئك النباتيون ممن لا يحبون مذاق اللحوم، سواء اللحم البقري أو الضأن أو لحوم الدجاج، حيث يتمتع السمك بإقبال جيد من جانب محبيه، وهو طبق منتشر في الكثير من الدول، وانتقل إلى الدول العربية من ثقافات أخرى، ليحتل موائد الكثير من دولنا العربية، وتبدع فيه سيدات العالم العربي، ونجد الكثير من أشهر طهاة الوطن العربي، قدموا طريقة عمل كفتة السمك بالفرن، بأشكال مختلفة منها؛ كفتة سمك منال العالم، وكفتة السمك للشيف شربيني، وهنا يمكنك تجربة أي منهما حسب رغبتك.

السمك من المأكولات البحرية، الغنية بعنصر الأوميجا ثري، المهم جدا لتقوية الذاكرة، وتحفيز إنتاج الكولاجين بالبشرة، وغيرها الكثير من الفوائد، إلى جانب العديد من الفيتامينات والمعادن، التي يؤدي نقصها بالجسم، إلى أضرار متعددة، كما نجد أن السمك يدخل في الكثير من وجبات المطبخ الهندي، لعشاق هذا المطبخ تحديدًا، نظرًا لأنهم لا يأكلون اللحوم، حسب معتقداتهم في الهند، ومن أشهر الأطعمة التي تدخل فيها المأكولات البحرية؛ طريقة عمل كبسة الجمبري، وطريقة عمل الجمبري المشوي بالفرن، وبرياني الروبيان منال العالم، وطريقة عمل طاجن السبيط بالبشاميل، ويمكنك عمل السمك بأكثر من طريقة منها؛ طريقة عمل كفتة السمك بالصلصة، وطريقة عمل كفتة السمك بالبطاطس، أو طريقة عمل كفتة السمك صيامي، وكذلك طريقة عمل كفتة السمك بالأرز، وجربي طريقة عمل كفتة سمك التونة، وأيضًا طريقة عمل كفتة السمك البلطي.

كيلو جرام من سمك الفيلية.

حبة بصل واحدة مفرومة ناعمًا.

1 حبة بصل متوسطة مقطعة إلى شرائح.

ملعقة صغيرة من الزعفران.

ملعقتان صغيرتان كركم.

ملعقة صغيرة بهارات سمك جاهزة.

ملعقتان صغيرتان كزبرة جافة.

ملعقة كبيرة بشر برتقال.

رشة من الملح.

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون لدهان الكفتة.

رشة من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون للقلي.