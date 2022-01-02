طول عمرنا بنقشر الثوم غلط.. فكرة جهنمية لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ هتعملي 10 كيلو في دقائق

تقشير الثوم بسرعة الصاروخ من أهم ما تبحث ربات البيوت عن أفضل الطرق التي من الممكن أن يتم اتباعها للحصول على ثمار الثوم مقشرةً وبشكل سريع، وتعتبر تلك النوعية من المكونات المطبخية وهي الثوم من أهم المقادير الطبيعية والتي تحتاجها كل رببة منزل في المطبخ لعمل أفضل وصفات الطهي الشرقي والوصفات لمختلف المأكولات، وبالنسبة للطرق التي تساعدكِ في الحصول على الثوم مقشرًا فهذا ما سنتابعه في هذا المقال

تقشير الثوم بسرعة الصاروخ

تقشير الثوم بسرعة من الممكن أن يتم ومن خلال عدد من الطرق، ومن دون أن تحتاجي لأي سكين أو أداة أخرى، حيث يعد الثوم من أهم المكونات التي لا بد من تواجدها مقشرة وجاهزة وهذا ما يعد مفيد جدا للتوفير من الوقت والجهد حيث ان الطرق التي تساعد في تقشيره تعد متاحة للجميع ومن الممكن لكل ربة منزل أن تقوم باتباع الآتي لتقشير الثوم وبمنتهى السرعة:

طريقة أكياس البلاستيك لتقشير الثوم

الثوم من اسهل أن يتم تقشيره بالاعتماد على الخطوات الآتية والتي تيسر على ربات البيوت تفصيص كميات كبيرة من الثوم حيث أن هناك الكثير من الأصناف والأطعمة المختلفة والمأكولات التي تكون بحجة لتوفر كمية كبيرة من الثوم، وبالنسبة للطريقة التي من الممكن أن نقشر بها الثوم بالاستعانة بالأكياس فخطواتها تكون كما يلي :

خطوات تقشير الثوم باستعمال الأكياس البلاستيكية

الخطوة الأولى تكون بفصل فصوص الثوم عن بعضها البعض.

نضع الثوم في الأكياس المستعملة في التفريز للأطعمة.

بعد ذلك يتم إغلاق الكيس وتمرير النشابة أو الطرق الخفيف على فصوص الثوم باستعمال مطرقة لتجهيز لشرائح الفيليه.

بعد ذلك نجد أن فصوص الثوم أصبحت جاهزة ويتم انتزاع القشور وبمنتهى السهولة.

طريقة الماء للتقشير للثوم بسرعة

تقشير الثوم بالماء من الممكن أن يتم بالاستعانة بالماء إما ساخنا أو باردا، وبعد أن يتم فصل فصوص الثوم نبدأ في نقعها بالماء الساخن أو البارد لمدة حوالي خمس دقائق وبسهولة يسهل تقشيره بمنتهى السرعة.