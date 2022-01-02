فكرة عبقرية لتفصيص الثوم بسرعة مذهلة.. سيمكنك تقشير ٢٠ كيلو في ٥ دقائق فقط

فكرة عبقرية لتفصيص الثوم بسرعة، نجد أن في البيوت المصرية أهمية كبيرة للثوم فلا يمكن الاستغناء عنه عند تحضير الطعام فهو يضيف إلى الطعام المذاق المختلف إلى جانب فوائده الكبيرة فهو يعمل على رفع المناعة ويستخدم في الوصفات الطبيعة الخاصة بالبشرة والشعر وذلك لكثرة فوائده ولكن تجد ات المنازل صعوبة في تقشيره لذلك سوف نستعرض لكم من خلال هذا المقال أسهل طريقة لتقشيره.

بنصف كيلو من البطاطس فقط سنحضر بطاطس الهاش بروان اللذيذة بسرعة في 10 دقائق

تحتاج ربات المنازل كميات هائلة من الثوم سنويا للطبخ لذلك تقوم بتقشير كميات كبيرة وتخزينها حتى يسهل عليها عند الحاجة إلى استخدامه لذلك سوف نوضح لكم طريقة سهلة جدا في تقشير الثوم لتحصل على كميات هائلة من الثوم المقشر في غضون دقائق معدودة يجب عليكم استخدام الطرق التالية:-

الطريقة الأولى:- نحضر الثوم ونقوم بقطع راس الثوم من أعلى بواسطة سكين نقوم بإحضار برطمان جاف جدا ونضع به الثوم ونغلق البرطمان ونقوم بتحريكه جيدا وبقوة يمينا ويسارا حتى تنفصل حبات الثوم عن القشر ونقوم بفتح البرطمان وتفريغه .

الطريقة الثانية:- نحضر وعاء ونقوم بوضع الماء الساخن به ثم نضع به رؤوس الثوم ونتركه به ثم نأخذ الثوم ونلاحظ انفصال الثوم عن القشر بشكل سريع جدا.

الطريقة الثالثة:- نحضر الثوم ونقوم بقطع جذوره ونقوم بقسم الثوم إلى نصفين ثم بعد ذلك نضعه في صنية ونضعه في الميكروويف لمدة دقيقة ثم نقوم بإخراجه لنلاحظ انفصال حبات الثوم عن القشر بكل سهولة.