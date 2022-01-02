مش هتشتري الجاهزة تانى.. الزبدة الفلاحي الأصلية 100% بمكونين فقط هتعملى احلى طريقة زي الجاهزة

مش هتشتري الجاهزة تانى.. الزبدة الفلاحي الأصلية 100% من الطرق المنتشرة على مواقع الطبخ وعمل الوصفات على الإنترنت، فمن المعروف أن الزبدة الفلاحي من المنتجات التي عند إضافتها للأطعمة تعطيها طعم خاص ومميز ورائحتها شهية، ويمكننا عمل أفضل المعجنات بالزبدة مثل البيتزا والفطائر وجميع الأطعمة بدلًا من الزيوت النباتية التي قد تتسبب في إلحاق الضرر بجسمك فالزبدة الفلاحي لها فائدة صحية وسنوضح لكم بشكل تفصيلي كيفية تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

كيلو حليب طازج كل الدسم.

كمية من الماء المحتوي على قطع ثلج.

أول خطوة قومي بتحضير الحليب وضعيه في زجاجة بلاستيكية أو زجاجية لها غطاء وقومي بغلقها بإحكام.

اتركي زجاجة الحليب البلاستيكية في غرفة درجة حرارتها متوسطة واتركيها لمدة تتراوح بين اليوم أو يوم ونصف.

بعد أن تمر المدة المطلوبة قومي برج الزجاجة بقوة حتى تحصلي على تكتلات لبنية تشبه كتلة الجبنة في قوامها.

فرغي هذه الكتل في بولة حجمها كبير ورشيها بالماء المثلج وقومي بتكويرها بيديك المبللة بالماء المثلج على هيئة قطع دائرية متوسطة الحجم ثم ضعيها داخل الماء المثلج.

كرري هذه الخطوة مع كمية الحليب والدوائر التي تريدين عملها زبدة.

لا تقومي برمي سائل الحليب المتبقي حيث يمكنك استخدامه في أي وصفات أخرى.

ضعي كرات الزبدة التي قمت بصنعها داخل البولة أو داخل كيس بلاستيكي في الثلاجة أو الفريزر وأخرجيها وقت حاجتك لاستخدامها في عمل أي وصفات.

ملء 1\3 زجاجة الحليب البلاستيكية فقط وليس حتى نهايتها ساعد في نجاحها.

تحضيرها في فصل الشتاء قد يساعد في نجاح الوصفة أكثر لأنه يحافظ على درجة حرارة الحليب باردة بعد إخراجه من الفريزر.

الماء يجب أن يكون بداخله قطع ثلجية شديدة البرودة فهي التي تساعد على تماسك الزبدة قطع ولا تجعلها تتفكك.

يمكنك استخدام الحليب البقري لأنه هو الأفضل في عمل الزبدة بدلًا من الحليب الجاموسي.

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