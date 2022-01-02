تعتبر المخمرية الأصلية من مستحضرات التجميل المفيدة للبشرة والشعر، التي ينتشر استخدامها بكثرة بين النساء فهى تجعل رائحة جسمك وشعرك جميلة وعطرة ويمكن استخدامها يومياً للحصول على ترطيب رائع للجسم والشعر برائحة جميلة للغاية تجعلك دائماً متألقة وجذابة، وهي مناسبة لجميع أنواع البشرة لأنها مكونة من مواد طبيعية وآمنة وغير ضارة بالبشرة ولا تحتوي على الكحول، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل المخمرية الأصلية لترطيب وتعطير الجسم والشعر بعطر جذاب يدوم طويلاً.

يتم تحضير المخمرية بمكونات طبيعية مفيدة، وهى كما يلي:-

مكعب من المسك الأحمر.

ملعقة صغيرة من زيت جونسون.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

2 ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

نضع المسك المبشور في وعاء نظيف وجاف، ثم نضيف ملعقة من زيت جونسون وملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو مع التقليب الجيد حتى تمتزج المكونات. ثم نذوب ملعقتين من الفازلين وملعقة من زيت جوز الهند علي حمام ماء ساخن مع التقليب حتى تتجانس المكونات. ثم نضيف مزيج الفازلين وزيت جوز الهند على باقي المكونات مع التقليب حتى تمتزج مع بعضها ونحصل على قوام ناعم وكريمي. نعبأ الخليط في علبه نظيفة وجافة وتوضع في الثلاجة لمدة ليلة كاملة قبل الاستخدام. تستخدم بعد الاستحمام علي بشرة نظيفة ويدلك كامل الجسم والشعر، وتمتد مدة صلاحيتها لأسبوع بشرط الحفظ في الثلاجة.

فوائد المسك

المسك من المواد الطبيعية التي تتميز بالعديد من الفوائد، من أهمها ما يلي:-