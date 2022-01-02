تحضير خلطة بهارات الكبدة في المنزل للحصول علي المذاق الشهي واللذيذ كالمطاعم

خلطة بهارات الكبدة ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها، كما أنها تضيف للكبدة المذاق الشهي والرائع واللذيذ.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل خلطة بهارات الكبدة.

مكونات خلطة بهارات الكبدة

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

ملعقة كبيرة من الكزبرة اليابسة المطحونة.

ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

وملعقة صغيرة من السماق البودرة.

ملعقة صغيرة من اللومي المطحون أو الليمون المجفف المطحون.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقة كبيرة من الثوم البودر.

ملعقة كبيرة من الملح المطحون.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل خلطة بهارات الكبدة وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بخلط جميع المكونات بواسطة مطحنة الخلاط حتي نحصل علي خليط ناعم ومتجانس.

ثم تكون البهارات بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.

ونقوم باستخدام ملعقة كبيرة من البهار في تتبيل الكبدة.

كما يوجد العديد من الصوصات المميزة واللذيذة التي يمكن إعدادها في المنزل وتناولها مع العديد من المشويات.

طريقة عمل صوص الباربكيو

المكونات

كوب إلا ربع من الكاتشب.

ربع كوب سكر بني.

ملعقتين من العسل الأسود.

ملعقتين من الخل.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا..

ملح.

ملعقة ثوم بودرة.

شطة حسب الرغبة.

طريقة التحضير

تتم طريقة التحضير باستخدام الخلاط وطريقة تحضيره كالتالي: