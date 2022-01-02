وداعا لتنظيف البط.. ازالة الريش الصغير والزفارة نهائىا هتكون قشطة بمكون سحري بسرعة البرق

وداعا لتنظيف البط.. ازالة الريش الصغير والزفارة نهائىا هتكون قشطة تعد طريقة تنظيف الطيور المعتادة هي وضعها في الماء الساخن ثم نزع الريش بطريقة يدوية في المنزل،وتلك الطريقة سهلة وعادية بالنسبة للفراخ وغيرها من الطيور الأخرى، لا ان تنظيف البط نجد فيه صعوبة لنزع الريش كليا،حيث انه يوجد به ريش صغير جدا صعب الازالة،ولكن هناك ثلاث طرق مجربة وسهلة للتخلص من هذا الريش في وقت قصير حتى لا تشعري بالخوف من تنظيف البط مرة أخرى.

ازالة الريش الصغير والزفارة نهائىا هتكون قشطة

بعد تنظيف البط بالطريقة التقليدية بالماء الساخن ونزع الريش الكبير، نقوم بتنشيف البط جيدا من الماء، لأن تلك الطريقة تساعدك في نزع الريش المتبقي بكل سهولة،ثم نفرك البطة بالردة الخشنة جيدا بشكل دائري لفترة صغيرة وسوف تجدي وأن كل الريش الصغير الصعب قد خرج مع الردة بكل سهولة.

طريقة إضافة بيكربونات الصوديوم مع الدقيق لتنظيف البط

وهنا سوف نقوم بتكرار عملية التنظيف التقليدية ونزع الريش الكبير بالماء الساخن، ثم نقوم بتجفيف البطة جيدا من الماء، وهنا سوف نضيف كوب من الدقيق مع الملح + ملعقتين من البيكربونات الصوديوم، ونقوم برشها على جسم البط جيدا حتى يصل كل مكان،ونتركها حوالي نصف ساعة،ثم نقوم بفرك الجلد جيدا بالدقيق والملح وبيكربونات الصوديوم وسوف نرى أيضا خروج الريش الصغير بكل سهولة بين يديك.

وقد راينا امهاتنا تقوم بهذه الطريقة مرات كثيرة، عند تحضير البط وبقاء هذا الريش الصغير علي جسمها، فكانت السيدات تقوم بتنظيف البط من الريش الكبير ثم تجفف البط وتعرضه مباشرة إلى نار البوتاجاز ثم تقوم بمسح البطة بفوطة نظيفة، مع تكرار هذه الحركة ومتابعة اذا ما كان متبقي ريش او لا، ولكن عليكي الحذر عند تجربة هذه الحركة فقد تكون خطيرة عليكي وتعرض يدك للحرق.

ثلاث طرق مجربة من سيدات كثيرة وأيضا من الشيفات حصلنا عليها ووضعناها بين يديكي، وذلك لتسهيل مهمتك في المطبخ،وتحضير كل لاطباق حتى وان كانت صعبة،و الان التجربة خير دليل لإثبات نجاح كل الطرق السالف ذكرها.