افضل الاطعمة للحصول على بشرة صحية ونقية ومتوهجة

في كتير من الاطعمة بتساعد انها تخلي البشرة صافية ومتوهجة ، الاطعمة الغنية بمضادات الاكسدة واالعناصر الغذائية القوية بتستهدف مشاكل الجلد زي حب الشباب وفرط التصبغ وجفاف الجلد وكل مشاكل الجلد بشكل عام ، وفي الحقيقة ان الاطعمة دي ممكن تدي نتايج افضل من معظم منتجات العناية بالبشرة الموضعية ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم افضل الاطعمة لصحة الجلد ، اللي اكلها بيساعد على تقليل الالتهاب, واصلاح التلف التأكسدي, وزيادة معدل دوران الخلايا, وتعزيز تكوين الكولاجين.

افضل الاطعمة لصحة الجلد:

1- الكركم:

المكون النشط للكركم وهو الكركمين ، ليه خصائص مضادة للميكروبات, ومضادة للاكسدة, مضادة للالتهاب, مضادة للاورام ، وفي ادلة علمية كتير على فوايد الكركم ، سواء تم اكله او وضعه موضعيا ، ممكن انه يساعد على علاج الصدفية, سرطان الجلد, فرط تصبغ الجلد, التهابات الجلد, وشيخوخة الجلد.

كلي ½ بوصة من جذر الكركم المغسول والمتقشر اول حاجة الصبح ، امضغيه كويس وبعدين مضمضي بماية ، ممكن كمان تضيفي الكركم الطازة المبشور لكوباية لبن قبل النوم (اتجنبي منتجات الالبان لو بتعاني من حب الشباب الهرموني) ممكن كمان تحطي الكركم على بشرتك (اخلطية مع الطين, دقيق الحمص, الصبار) لتقليل التصبغ, وحب الشباب, والندبات.

2- الطماطم:

الطماطم غنية بالليكوبين ، وهو كاروتينويد بيعمل كمضاد للاكسدة وهو اللي بيدي الطماطم اللون الاحمر ، الليكوبين بيساعد على التخلص من جذور الاكسجين الضارة اللي ممكن تسبب تراكم السموم وده بدوره هيأدي للطفح الجلدي وحب الشباب والشيخوخة ، وثبت علميا كمان ان معجون الطماطم ممكن انه يحمي بشرتك من الاشعة فوق البنفسجية الضارة.

ضيفي الطماطم للسلطة, الخضار المشوي ، ممكن كمان تشربي عصير الطماطم ، او تخلطي عصير الطماطم مع دقيق الحمص وتستخدميه كماسك للبشرة.

ملحوظة: اتجنبي استخدام الطماطم على البشرة بشكل موضعي لو بشرتك حساسة.

3- الجزر:

الجزر غني بالبيتا كاروتين ، وهو كاروتينويد بيدي الجزر اللون الاحمر او البرتقاني ، والبيتا كاروتين بتحتوي على خصائص مضادة للاكسدة بتمنع تلف الخلايا ، ومع ذلك بننصحك بعد الافراط في اكل الجزر لانه ممكن يسبب تغير لون الجلد.

ضيفي الجزر للشوربة , او اعملي كيكة الجزر, ضيفيه للخضار او السلطة ، اشربي عصير الجزر او سموزي الجزر للحصول على افضل الفوايد لبشرتك.

4- البابايا:

البابايا بتحتوي على انزيمات البابين والكيموبابين, وفيتامينات A, C, B, والياف غذائية ، والبابايا بتساعد على تحسين حركة الامعاء والهضم وكمان تنظيم ضغط الدم ، وده بدوره هيساعدك في الحصول على بشرة نضرة وخالية من العيوب ، لان الهضم الافضل هيطرد السموم من الجسم اللي بدوره هيمنع حب الشباب والتصبغ ، كمان ثبت ان نشاط البابايا المضاد للميكروبات بيساعد على علاج الحروق عند الاطفال.

ممكن تسلقي البابايا غير الناضجة او تستخدميها نية في السلطة ، كلي البابايا الناضجة زي ما هي او اعمليها عصير ، ممكن تحطي لب البابايا على بشرتك كل يوم للحصول على بشرة ناعمة ومتوهجة.

5- اوراق النيم:

اوراق النيم والزيت بتاعها ليها خصائص مضادة للالتهابات, ومضادة للميكروبات, وخصائص التئام الجروح ، وزيت النيم من الحاجات اللي بتساعد بشكل فعال على علاج تقرحات الجلد, ومغلي النيم ممكن يساعد على تقليل حب الشباب, وممكن كمان انه يساعد على علاج السرطان.

ممكن تجيبي اوراق النيم وتطحنيها على شكل معجون وتاخدي منها ½ معلقة صغيرة اول حاجة الصبح ، ممكن تمزجي معاه عسل عشان يبقى طعمه مستحب للاكل ، وممكن تضيفيه للعصاير ، ممكن كمان تغلي اوراق النيم بعد غسلها وتاخدي المغلي بتاعه تدهني بيه البشرة.

6- الافوكادو:

الافوكادو غني بالفيتامينات A, E, C, K, B-6, حمض الفوليك, النياسين, حمض البانتوثنيك, الريبوفلافين, الكولين, اللوتين, البوتاسيوم, المغنيسيوم, الصوديوم, فيتوسترولس, الدهون الاحادية غير المشبعة, والدهون المتعددة غير المشبعة, الدهون الصحية في الافوكادو على منع الشيخوخة , وبتمنع اضرار اشعة الشمس, بتحافظ على البشرة ناعمة ونضرة ، مع تقوية البشرة وتجديد شبابها.

ممكن تاكلي الافوكادو في السلطة, تعمليه عصير ، او تستخدمي ماسكات الافوكادو على البشرة للحصول على بشرة صافية ورطبة ومتوهجة.

7- الخضروات الورقية الخضرا:

الخضروات الورقية وي السبانخ, الجرجير, الكرنب, الخس, اللفت, اوراق الفجل, اوراق البنجر وغيرها من الخضروات هي مصدر كبير لفيتامينات A, E, والمعادن ، كمان غنية بالبيتا كاروتين اللي بتساعد على التخلص من الجذور الحرة الضارة ، وبالتالي بتبطيء من الشيخوخة وتجعد الجلد وبتحمي كمان من سرطان الجلد.

ضيفي الخضروات الورقية للسلطة او العصاير كل يوم ، وضيفي اكتر من نوع من الخضروات الورقية مع بعض للحصول عل كل العناصر الغذائية الموجودة فيها والاستفادة منها.

8- المكسرات والبذور:

المكسرات والبذور زي اللوز, الفستق, بذور عباد الشمس, بذور الشيا, بذور الكتان غنية بالاحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة, البروتين, الالياف الغذائية, الفيتامينات, المعادن ، والالياف الغذائية الموجودة فيه بتساعد الجهاز الهضمي على العمل بشكل صحيح عن طريق تحسين ميكروبيوتا الامعاء ، وتقليل الالتهاب ، وبتساعد كمان على تجنب مشاكل الجلد زي حب الشباب, الصدفية, التهاب الجلد.

كلي مزيج من المكسرات والبذور كل يوم ، ممكن تنقعيها في المية طول الليل وتاكليها الصبح زي ما هي او تضيفيها للعصاير والسلطات ، ووضع معجون اللوز على بشرتك بيساعد على تقليل جفاف البشرة وبيخليها نضرة ومشرقة.

9- الفلفل الاسود:

الفلفل الاسود بيدخل تقريبا في كل الاكلات كتوابل ، ولكن هل تعرفي انه ممكن يساعد كمان على تحسين بشرتك؟ الفلفل الاسود بيحتوي على خصائص مضادة للميكروبات, مضادة للالتهابات, مضادة للاكسدة, مضادة للاكتئاب, وخصائص واقية للمعدة ، والخصائص دي كلها بتخليل الفلفل من التوابل المثالية للحصول على بشرة صافية ، الفلفل الاسود كمان بيساعد على حماية الجلد من التلف الناتج عن الاشعة فوق البنفسجية او هرمونات التوتر او الالتهاب.

ضيفي الفلفل الاسود للشوربة, السلطات, البيض, الساندوتشات.

10- التوت:

كل انواع التوت ، التوت الازرق, الفراولة, التوت الاسود, التوت البري ، هي مصدر غني لفيتامين سي, والالياف الغذائية, الاحماض الفينولية, الفلافونويد ، والخصائص العالية المضادة للاكسدة في التوت بتخليه ضروري لتحسين صحة الجلد وتأخير شيخوخة الجلد ، كمان بيحارب تلف الحمض النووي اللي بيساعد في تقليل خطر الاصابة بسرطان الجلد.

دخلي التوت في السلطات, العصاير, السموزي.

11- الاسماك الدهنية:

الاسماك الدهنية زي السلمون, التونة تعتبر مصدر عني للاوميجا 3 الدهنية والاستازانتين ، احماض اوميجا 3 الدهنية هي دهون صحية بتساعد في الوقاية من سرطان الجلد, وسرطان الخلايا الحرشفية, وسرطان الخلايا القاعدية ، والاستازانتين الموجودة فيه بيستخدم عنصر اساسي في مستحضرات التجميل ، لانه بيساعد على حماية الجلد من اشعة الشمس وبيحسن مرونة الجلد , وبالتالي ابطاء الشيخوخة.

كلي السلمون المشوي او المخبوز مع الخضار لتحسين بشرتك ، ممكن كمان تاكلي سمك الماركيل, التونة, السردين كلها تعتبر من انواع الاسماك الدهنية.

12- البروكلي:

البروكلي غني بالفيتامينات C, E, K, الجلوكوزينولات, البوليفينول, الحديد, السيلينيوم, الزنك ، وبيحتوي على خصائص مضادة للاكسدة والميكروبات ومضادة للالتهابات وده بيخلي البروكلي طعام مثالي لتعزيز صحة الجلد.

كلي البروكلي المشوي, او المطبوخ على البخار , او المسلوق مع الفراخ المشوي او السمك او المشروم.

13- الفاصوليا والعدس:

الفاصوليا والعدس يعتبروا مصادر كبيرة للبروتين والالياف الغذائية والفيتامينات والمعادن ، والمصادر النباتية للبروتين دي ضرورية لتكوين الكولاجين ، والكولاجين هو بروتين هيكلي للجلد بيحافظ على نضارة البشرة وشبابها ، الفول والعدس ضرورين للحفاظ على بشرة صحية ومشدودة.

ضيفي الفاصوليا والعدس المسلوقين في السلطة ، او ضيفيهم للشوربة ، ممكن كمان تحطي معجون العدس الاصفر على بشرتك لتقليل فرط التصبغ, اسمرار الجلد, وتقشير طبقات الجلد الميتة.

14- الفواكة الحمضية:

البرتقان, الجريب فروت, الليمون, اليوسفي وغيرها من الفواكة الحمضية تعتبر مصدر غني بفيتامين سي ، وهو واحد من مضادات الاكسدة القوية ، ومضادات الاكسدة بتساعد على التخلص من الجذور الحرة وحماية الحمض النووي من التلف ، ونتيجة لده بتتأخر عملية الشيخوخة.

كلي الفواكة الحمضية في السلطة, العصاير, كليها زي ما هي, او ضيفيها لماية الديتوكس.

15- الزبادي:

البروبيوتيك الموجود في الزبادي بيساعد على الهضم ، والهضم وصحة الجلد مرتبطين ببعض لان تحسين حركة الامعاء والهضم بيقلل من فرص نمو البكتيريا الضارة في الامعاء والقولون ، وده معناه تراكم سموم اقل في الجسم وبالتالي تقليل انتشار البثور ، كمان وضع الزبادي على البشرة بشكل موضعي ممكن انه يساعد في تحسين صحة الجلد لحد كبير.

ضيفي الزبادي لتتبيلة السلطة, او اعملي تغميسة بالزبادي للفراخ او السمك المقلي ، ممكن كمان تاكلي الزبادي مع حبوب الفطار ، او تاكلي الزبادي زي ما هو بعد الغدا او العشا ، او تعمليها كماسك للبشرة.

16- الشاي الاخضر:

الشاي الاخضر بيحتوي على مادة البوليفينول اللي فيها خصائص مضادة للاكسدة, مضادة للالتهابات, مضادة للاورام ، واثبتت الابحاث ان الشاي الاخضر بيساعد على حماية الجلد من الاشعة فوق البنفسجية الضارة ، وبيوقف الجذور الحرة المسببة للشيخوخة ، وده بيمنع الطفح الجلدي, حروق الشمس, وسرطان الجلد.

اشربي كوباية من الشاي الاخضر الصبح او بالليل ، ممكن كمان تستخدمي اكياس الشاي الاخضر لتقليل الهالات السودا والانتفاخ تحت العين.

17- عصير الالوفيرا:

جل الصبار بيدخل في كتير من تركيبات العناية بالبشرة بسبب خصائصة المرطبة, وتبريد الجلد, ومنع الالتهاب, وشفاء الجلد ، بالاضافة ان ليه خصائص مضادة للاورام ، وبيساعد على تقليل فرص الاصابة بالتهاب الجلد الدهني, الصدفية, التهاب الجلد.

اشربي عصير الالوفيرا اول حاجة الصبح كل يوم ، ممكن كمان تدهني جل الصبار على البشرة لتقليل حب الشباب وترطيب البشرة الجافة.

18- البطيخ:

البطيخ يعتبر مصدر غني بالليكوبين وفيتامين سي (مضادات الاكسدة) والاحماض الدهنية متوسطة وقصيرة السلسلة ، البطيخ بيحمي البشرة من اضرار الاكسدة, بيقلل من الاجهاد التأكسدي, بيحمي بنية الحمض النووي, بيأخر الشيخوخة, وليه كمان خصائص مضادة للسرطان ، وبيساعد كمان في منع التجاعيد المبكرة والخطوط الرفيعة.

كلي البطيخ زي ما هو او ضيفيه للسلطات, العصاير, السموزي.

نصايح تعزيز صحة بشرتك:

– احمي بشرتك من الاشعة فوق البنفسجية باستخدام شمسية او واقي من الشمس عالي الحماية على كل الاماكن المكشوفة من بشرتك.

– اشربي ماية وديتوكس للتخلص من السموم.

– اتجنبي اكل الاطعمة اللي فيها توابل كتير او حارة.

– اعتمدي على الاكل المطبوخ في البيت.

– شيلي المكياج قبل النوم.

– افركي مكعب تلج على وشك عشان تهدي بشرتك في نهاية اليوم.

– اعملي ماسكات للبشرة يوم ويوم.

– استخدمي مرطب مائي او زيتي حسب نوع بشرتك بمجرد ما تغسلي وشك.

– استشيري دكتور جلدية لو لاحظتي ظهور بقع لونها مختلف على الوش او قشور على الجلد.

– ماتحكيش الطفح الجلدي.

– ما تضغطيش على البثور بايدك لانها ممكن تسيب ندبات دائمة على بشرتك.

نظام غذائي لحب الشباب: الاكلات اللي هتساعدك على تنقية الوجه وتقليل الحبوب