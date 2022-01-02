طريقة تحضير بسكويت الشاي في البيت بطرقة سهلة

طريقة تحضير بسكويت الشاي، في البداية يجب الإشارة أن هناك العديد من ربات البيوت الي يبحثون في الوقت الحالي عن طريقة عمل البسكويت في الطاسة وبدون مشاكل و بكل سهولة حيث يعتبر ها البسكويت من المقرمشات التي يفضلها العديد من الأشخاص سواء كانوا كبار أو صغار أيضا ويرغبون دائما في تناوب بسكويت الشاي في الصباح مع كوب من الشاي أو كوب من اللبن الساخن حيث نجد العديد من الأمهات يقومون بشراء هذا البسك يا من الخارج بدلا من عمله ولكن يصلح غير صحي تماما وليس له أي قيمة غذائية أيضا، وبالطبع سوف نتعرف خلال السطور القادمة عن طريقة عمل هذا البسكويت بكل سهولة .

نقوم أولا بإحضار كوب من الزبدة اللينة.

كوب واحد من السكر البودر

بالإضافة إلى كيس فانيليا واحد.

ولا بد أن نرش رشه واحدة من الملح.

كما أنه بالإضافة الى كوبان من الدقيق.

ونضيف ملعقتين فقط من اللبن.