طريقة تحضير بسكويت الشاي في البيت بطرقة سهلة

طريقة تحضير بسكويت الشاي، في البداية يجب الإشارة أن هناك العديد من ربات البيوت الي يبحثون في الوقت الحالي عن طريقة عمل البسكويت في الطاسة وبدون مشاكل و بكل سهولة حيث يعتبر ها البسكويت من المقرمشات التي يفضلها العديد من الأشخاص سواء كانوا كبار أو صغار أيضا ويرغبون دائما في تناوب بسكويت الشاي في الصباح مع كوب من الشاي أو كوب من اللبن الساخن حيث نجد العديد من الأمهات يقومون بشراء هذا البسك يا من الخارج بدلا من عمله ولكن يصلح غير صحي تماما وليس له أي قيمة غذائية أيضا، وبالطبع سوف نتعرف خلال السطور القادمة عن طريقة عمل هذا البسكويت بكل سهولة .المقادير المطلوبة لعمل بسكويت الشاي الاقتصادي
- نقوم أولا بإحضار كوب من الزبدة اللينة.
- كوب واحد من السكر البودر
- بالإضافة إلى كيس فانيليا واحد.
- ولا بد أن نرش رشه واحدة من الملح.
- كما أنه بالإضافة الى كوبان من الدقيق.
- ونضيف ملعقتين فقط من اللبن.
- في البداية يجب أن نقوم بإحضار وعاء ونضع بداخله الزبدة الطرية ثم نقوم بإصابة السكر المطحون ويجب أن يتم التقليب بشكل جيد باستخدام المعلقة أو باستخدام أداة التقليب الإلكترونية ثم يتم الاستمرار في الخلط حتى يصبح الخليط ذات قوام كريمي.
- والخطوة التالية نقوم بعد ذلك بإضافة الفانيليا والسكر ونقوم بالتقليب مرة أخري حتى يتم مزج الخليط بشكل جيد للغاية.
- كما انه يتم تقليب الخليط ويتم إضافة الدقيق بشكل تدريجي بعد ذلك.
- حيث أنه بعد إضافة الدقيق سوف نلاحظ أن هذا الخليط أصبح متكتل وعندما تصل إلى هذه المرحلة نقوم بإضافة كوبين من اللبن السائل حتى تصبح العجينة طرية وناعمة.
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طريقة تحضير بسكويت الشاي، في البداية يجب الإشارة أن هناك العديد من ربات البيوت الي يبحثون في الوقت الحالي عن طريقة عمل البسكويت في الطاسة وبدون مشاكل و بكل سهولة حيث يعتبر ها البسكويت من المقرمشات التي يفضلها العديد من الأشخاص سواء كانوا كبار أو صغار أيضا ويرغبون دائما في تناوب بسكويت الشاي في الصباح مع كوب من الشاي أو كوب من اللبن الساخن حيث نجد العديد من الأمهات يقومون بشراء هذا البسك يا من الخارج بدلا من عمله ولكن يصلح غير صحي تماما وليس له أي قيمة غذائية أيضا، وبالطبع سوف نتعرف خلال السطور القادمة عن طريقة عمل هذا البسكويت بكل سهولة .المقادير المطلوبة لعمل بسكويت الشاي الاقتصادي
- نقوم أولا بإحضار كوب من الزبدة اللينة.
- كوب واحد من السكر البودر
- بالإضافة إلى كيس فانيليا واحد.
- ولا بد أن نرش رشه واحدة من الملح.
- كما أنه بالإضافة الى كوبان من الدقيق.
- ونضيف ملعقتين فقط من اللبن.
- في البداية يجب أن نقوم بإحضار وعاء ونضع بداخله الزبدة الطرية ثم نقوم بإصابة السكر المطحون ويجب أن يتم التقليب بشكل جيد باستخدام المعلقة أو باستخدام أداة التقليب الإلكترونية ثم يتم الاستمرار في الخلط حتى يصبح الخليط ذات قوام كريمي.
- والخطوة التالية نقوم بعد ذلك بإضافة الفانيليا والسكر ونقوم بالتقليب مرة أخري حتى يتم مزج الخليط بشكل جيد للغاية.
- كما انه يتم تقليب الخليط ويتم إضافة الدقيق بشكل تدريجي بعد ذلك.
- حيث أنه بعد إضافة الدقيق سوف نلاحظ أن هذا الخليط أصبح متكتل وعندما تصل إلى هذه المرحلة نقوم بإضافة كوبين من اللبن السائل حتى تصبح العجينة طرية وناعمة.