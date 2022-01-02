طريقة عمل كباب حلة بالفراخ بمكونات بسيطة

طريقة عمل الكباب الحلة بالفراخ، بمكونات بسيطة ومتوفرة لديكِ، وسيحبها أفراد أسرتك كثيرًا، فهي تتميز بطعمها الشهي واللذيذ ومذاقها الرائع، والمعروف أن الفراخ تحتوي على فوائد عديدة للجسم فهي تحتوي على البروتينات التي يحتاج إليها الجسم لتمده بالطاقة والنشاط، كما أن الفراخ من الأطعمة الخفيفة على المعدة، والتي يحبها الكبار والصغار، والتي تقدم بأشكال مختلفة لذيذة وشهية.

المقادير:

1 كيلو صدور فراخ مخلية مقطعة لمكعبات متوسطة.

2 ملعقة صغيرة زيت.

2 ملعقة صغيرة سمنة.

1 حبة بصل مفرومة.

1 حبة طماطم.

1 حبة فلفل أخضر.

بالإضافة إلى أنه لا يد من إضافة حوالي 3 فص ثوم.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 ملعقة كبيرة بهارات سبعة.

2 ملعقة صغيرة ملح.

ربع كوب ماء.

نقدم لكِ سيدتي طريقة عمل الكباب الحلة بالفراخ في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة حيث أن الخطوات تكون كالتالي:

في البداية احضري إناء عميق وضعي به شرائح الدجاج المقطعة.

كما أنه الخطوة التالية هي احضري المقلاة وضعي بها الزيت والسمنة وارفعيها على النار حتى يسخنا ثم ضعي البصل المفروم وقلبيه جيدًا إلى أن يذبل.

قومي بفرم الثوم وضيفيه إلى البصل واستمري في التقليب، ثم ضيفي الطماطم المقطعة والفلفل المقطع واستمري في التقليب حتى تمتزج المكونات جيدًا ثم ضيفي البهارات والملح والفلفل الأسود.

ضيفي بعد ذلك مكعبات الدجاج إلى المقلاة وقلبي جيدًا حتى تمتزج المكونات بالدجاج.

ثم ضيفي بعد ذلك ربع كوب من الماء وقومي بتغطية المقلاة واتركي الماء حتى يغلي ثم ضيفي قطع وهدئي النار.

اتركي الكباب حتى ينضج ويصبح جاهز للتقديم.

قدميه ساخنا مع المخلل والسلطة الخضراء والطحينة والأرز بالشعرية أو قدميه مع الخبز وبالهنا والشفا.