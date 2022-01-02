هيبقى حرير.. فرد الشعر بالنشا والزبادي وودعي الهيشان والتساقط أفضل بديل للبروتين بدون مواد ضارة

فرد الشعر بالنشا والزبادي ، لعلك أول مرة تسمع بهذا من قبل ولكن هناك الكثير من الطرق المختلفة للحصول على شعر مفرود بمكونات طبيعية يتم تحضيرها في المنزل، وتعد طريقة فرد الشعر بواسطة النشا الذرة الطريقة الطبيعية المُثلى في فرد الشعر، وذلك لما حققته من نتيجة مرضية لكثير من الفتيات، يعمل النشا على تثبيت الشعر بعد تصفيفه، ويساعد على التخلص من الشعر المجعد ويجعله ناعماً وجذاباً.

فرد الشعر بالنشا والزبادي

يحتوي النشا على كثير من الفوائد الهائلة لغناه بكثير من المعادن والفيتامينات المختلفة، كما يستخدم للبشرة أيضا، لأنه يعتبر من أفضل الوسائل الجمالية الطبيعية على الإطلاق، يمكن استخدامه بأمان تام، ويدخل في صناعة الكثير من أدوات التجميل والأدوية أيضا، ومع استخدام فرد الشعر بالنشا سوف تتخلصين من عادة الذهاب إلى صالونات التجميل واستخدام البروتين الغير صحي على الشعر، سوف تحصلين على شعر جذاب ولامع دون إلحاق الضرر به.

أفضل وصفات الشعر بإستخدام النشا

يدخل النشا في كثير من الوصفات الطبيعية التي تساعد على استعادة الشعر حيويته ولمعانه وسوف نتعرف على افضل الوصفات.

وصفة النشا والزبادي

المكونات

1 كوب متوسط من الزبادي.

3 ملاعق كبيرة من النشا الذرة أو نشا الأرز.

2 ملعقة من الخميرة الفورية.

يتم خلط جميع المكونات في إناء زجاجي أو بلاستيكي، ثم نقسم فروة الرأس إلى قسمين، ونفرد الخليط على الشعر، يغطى الشعر بغطاء حراري، أو من البلاستيك، تترك الوصفة لمدة 90 دقيقة كاملة، ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر وشامبو الصحي، حتى لا يتضرر بصيلات الشعر يتم استخدام شامبو خالي من المواد الكيميائية مثل أنواع شامبو الأطفال، ويتم ملاحظة النتيجة من الاستخدام الأول، تكرر هذه الوصفة مرة إلى مرتين اسبوعياً.

فوائد النشا

النشا له كثير من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى. فرد الشعر بالنشا والزبادي من أفضل الطرق الصحية. ويساعد أيضا على تنعيم الشعر مع فرد الشعر المجعد. ويعطي الشعر مظهر جذاب ولامع، يعد من أفضل المكونات الطبيعية التي تدخل في التجميل. وتكون آمنة جدا دون آثار جانبية، وأيضا يمكن استخدام النشا للبشرة فهو آمن تماماً. للحصول على أفضل نتيجة يجب استخدام النشا وفقاً للتعليمات