بعجينة قطنية أصنعي خبز العجوة الطري الهش بمقادير مظبوطة وغير مكلفة ألذ خبز بالعجوة هتاكليه

من أكثر الأطعمة التي ينجذب إليها لتناولها العديد من الناس هي المخبوزات بكافة أنواعها مثل الفطائر أو المعجنات أو الخبز المحشو بالعديد من الحشوات، ومن أكثر المعجنات الشهيرة التي تبدو بطعم لذيذ وشهي هي الخبز المحشو بالعجوة، لأنه ذات مذاق لذيذ ورائع، حيث يعتبر هذا النوع من الخبز يمكن تناوله في العديد من الأوقات ومنها في وجبات الإفطار مع بعض المشروبات الأخري مثل الحليب أو العصائر أو الشاي، وكذلك تناوله في وجبات العشاء لأنه خفيف وسهل الهضم علي المعدة.

ونجد أن جميع السيدات يقومون بشراء خبر العجوة من بعض محلات المخبوزات أو المحلات التجارية الخارجية التي تعمل علي بيعه بأغلي الأسعار وبكميات قليلة ومن المحتمل أن نصاب بالعديد من الأمراض عند شرائه من بعض هذه المحلات وهذا السبب ناتج من أن هذه المخبوزات تكون محملة ببعض الملوثات التي تعمل على الإصابة بالعديد من الأمراض.

طريقة عمل خبز العجوة

المكونات

أربعة أكواب فقط من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب واحد من الحليب السائل.

نصف كوب واحد فقط من الماء.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

كمية من بلح العجوة.

ثلاث أكواب من السكر الأبيض الناعم.

ثلاث حبات من البيض.

نصف كوب من الزبدة السائلة.

أحضري وعاء عميق وضعي به ثلاث حبات من البيض مع ربع ملعقة صغيرة من الملح وقومي يخفق البيض مع الملح جيدا بواسطة المضرب الكهربائي حتى تتمكني من الحصول على مخلوط كريمي من البيض.

بعد الحصول على مخلوط الكريمي من البيض ضيفي إليه ثلاث أكواب من السكر الأبيض الناعم وقومي بخفق البيض مع السكر جيدا حتى تتمكني من ذوبان السكر مع البيض.

بعد ذلك أحضري إناء آخر وضعي به كمية من الماء الدافئ مع ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة مع ملعقة كبيرتان من السكر وقومي بتقليبه جيدا مع بعضهما واتركيه حتى تتضاعف كميتها لمدة خمسة عشر دقيقة.

بعد ذلك أحضري وعاء أخرى عميق وضعي أربعة أكواب من الدقيق الأبيض المنخول مع ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا وضعي به كوب واحد من الحليب السائل مع نصف كوب من الماء الدافئ ثم ضعي به خليط السكر مع البيض وضعي به خليط الخميرة مع السكر بعد تضاعف كميته وقومي بعجن هذه المكونات جيدا ثم اتركي هذه العجينة حتى ترتاح وتختمر لمدة ساعة إلا ربع فقط.

بعد مرور ذلك الوقت قومي بتشكيل العجينة على شكل كرات متساوية الحجم بعد ذلك اتركيها حتى تختمر مرة أخرى.

ثم عليكي بتحضير الخلطة التي تقومين بحشوها بداخل العجينة عن طريق تحضير طبق كبير وضعي به كمية من العجوة مع نصف كوب من الزبدة السائلة وقومي بتقليب العجوة مع الزبدة حتى تختلط جيدا ببعضهما.

بعد ذلك وبعد خمور كرات العجين قومي بفرد العجينة حتى تحصلين علي شكل دائري وضعي به كمية من العجوة وقومي بغلق العجينة على هذه الحشوة حتى لا تخرج هذه الحشوة من العجينة، كرري هذه العملية مع باقي كرات العجين حتى تنفذ الكمية.

بعد ذلك أحضري صينية وقومي بدهنها بكمية من الزبدة وقومي برص أقراص العجوة في هذه العجينة وقومي بإدخالها في الفرن علي درجة حرارة عالية.

اتركي هذه الصينية حتى تنضج خبر العجوة وتصل إلى اللون الذهبي الشهي بعد ذلك قومي بإخراجها من الفرن واتركيها حتي تبرد قليلا بعد ذلك قومي بتناولها بأشهى وألذ طعم.

طريقة التحضير