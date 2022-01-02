تقوية المناعة بطريقة طبيعية وامنة

تقوية المناعة بطريقة طبيعية، الجهاز المناعي هو الجيش الذي يدافع عن الجسم ويحميه من الإصابة بالأمراض المختلفة ولهذا نجد أن الأشخاص أصحاب المناعة الضعيفة يكونوا أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا إلا أنه يوجد العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تقوية الجهاز المناعي وسوف نتعرف عليها من خلال مقال اليوم.

طرق تقوية الجهاز المناعي

للمحافظة على الجهاز المناعي قوياً يجب اتباع بعض العادات الصحية المهمة بالإضافة إلى تناول المأكولات التي تحتوي على الفيتامينات والأملاح المعدنية والتي تعزز مناعة الجسم وترفع كفاءة الجهاز المناعي، وفيما يلي أهم الطرق المتبعة لتقوية الجهاز المناعي:

التقليل من السهر والحصول على قدر كافي من النوم حيث يساعد هذا الأمر الجسم على التخلص من السموم التي توجد في الجسم ويرفع كفاءة عمل الأجهزة.

الحرص على شرب كميات كافية من المياه يومياً حيث تساعد المياه على رفع كفاءة عمل الأعضاء والأجهزة داخل جسم الإنسان.

الحرص على ممارسة الرياضة بشكل دوري وخاصة رياضة المشي، حيث يٕنصح بالمشي لمدة نصف ساعة يومياً وهو الأمر الذي يساعد على زيادة إفراز هرمون السعادة وتحسين الحالة المزاجية.

الإقلاع عن التدخين في حالة إذا كنت مدخناً والتقليل من استهلاك مادة الكافيين.

تناول الأغذية الغنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية مثل الفواكه والخضروات الطازجة واللحوم والأسماك.

التقليل من تناول السكريات والكربوهيدرات والحرص على تناول وجبات متوازنة تشمل جميع الفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة للجسم.

الاختلاط بالآخرين وتقليل التوتر والضغط النفسي والعصبي.

أهمية الجهاز المناعي

الجهاز المناعي عبارة عن مجموعة من الخلايا والأنسجة والأعضاء الموجودة في جسم الإنسان تعمل معاً لحماية الجسم من الإصابة بالأمراض والكائنات الضارة مثل البكتيريا والجراثيم، لذلك يعتبر ااجهاز المناعي في غاية الضرورة خاصة في الفصول المختلفة في السنة، والتي تكون عرضة لإنتشار الميكروبات.