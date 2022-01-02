بيتزا الدجاج الشهية للاحتفال برأس السنة مع العائلة بمذاق مثل المطاعم

تختلف طريقة الاحتفال من شخص إلي آخر سواء بالمناسبات أو بالاحتفال برأس السنة حيث تحتفل بعض العائلات عن طريق الخروج إلي النزهة إلي بعض الأماكن والبعض الآخر يفكر في تحضير قالب من الكيك المميز لسعادة الأطفال والعائلة، وبعض الأمهات تفكر بطريقة مختلفة في كيفية سعادة العائلة وتحضير وجبة شهية من الوجبات التي يقبلون عليها بشراهه وفي ذات الوقت سهلة ولا تأخذ وقت كبير أثناء التحضير لذلك يمكنك اختيار بيتزا الدجاج التي تعتبر من أسهل أصناف البيتزا بالإضافة إلي تشكيله من الجبن المضاف إليها حتى تصبح مثل المطاعم دون اختلاف خاصةً أنها لا تحتاج إلي خطوات طويلة فقط تحضير كافة المكونات وانجازها بسهولة والتعرف على طريقة التحضير يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير بيتزا الدجاج

مكونات التحضير:

عجينة بيتزا جاهزة.

قطعة كبيرة من صدور الدجاج.

مقدار 200 جرام من الجبن الموتزاريلا.

بهارات من الفلفل الأسود والملح.

ملعقة من البقدونس المفروم.

شرائح من الثوم.

زيت زيتون.

شرائح من فلفل ألوان.

صلصة البيتزا.

اولاً نقوم بتحضير صينية من صواني البيتزا ثم نقوم بفرد عجينة البيتزا بشكل جيد. في تلك الخطوة نقوم بتوزيع مكون الصلصة على العجينة من جميع الأطراف والجوانب. توزيع مكونات إضافية حيث نقوم بتشكيل طبقة من شرائح البصل خفيفة أولاً ثم وضع شرائح الفلفل الألوان الرومي ويفضل أن يكون من اللون الأصفر والأحمر. تقطيع الصدور إلي شرائح رقيقة أو مكعبات صغيرة الحجم ثم توزيعها على البيتزا ثم تحضير الجبنة المبشورة وفردها على البيتزا ثم ملئ الأطراف بالجبن ثم دهن البيتزا بزيت الزيتون النقي. تشغيل الفرن الكهربائي ثم توضع صينية البيتزا داخل الفرن وتركها مدة خمسة عشر دقيقة حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.

طريقة التحضير:

أسرار نجاح البيتزا:

تقوم العديد من الأمهات والفتيات بتحضير البيتزا في المنزل ولكن يواجه البعض مشكلات في عدم إعداد البيتزا بالشكل المرغوب أو بالشكل جاهز كما هو بالمطاعم والسبب في ذلك هو عدم ترك العجينة حتى تختمر بالشكل المطلوب لذلك لابد من ترك العجينة الوقت الكافي حتى تختمر وتصبح هشة.