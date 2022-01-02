فوائد تناول زيت الزيتون، منذ زمن بعيد يشيع استخدام زيت الزيتون في الطب الشعبي كثيراً كما يتم تناوله على العديد من الوجبات نظراً لقيمته الغذائية العالية وفوائده الصحية المتعددة، وفي هذا الصدد نقدم لكم من خلال مقال اليوم فوائد تناول زيت الزيتون على الريق فضلاً عن أهميته بالنسبة للشعر والجلد والبشرة.

زيت الزيتون على الريق

يحتوي زيت الزيتون على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة الجسم ومنها فيتامين ه‍ الذي يعد أحد أشهر عوامل الأكسدة كما أنه يعزز مناعة الجسم ويزيد من كفاءة الجهاز المناعي ويساعد في توسيع الأوعية الدموية والحد من الإصابة بأمراض القلب، كما يحتوي أيضاً على مادة البوليفينولات التي تلعب دوراً فعالاً في تحسين عملية الهضم وتقلل من احتمالية الإصابة بالسرطان ومرض السكري وأمراض الضغط والشرايين، كل هذا بالإضافة إلى الدهون الأحادية المشبعة التي تقلل من مستويات الكوليسترول في الدم وتساعد على بناء خلايا الجسم وتطورها، وسوف نتعرف من خلال السطور التالية على فوائد زيت الزيتون على الريق بشئ من التفصيل.

فوائد زيت الزيتون

سنتعرف الآن على فوائد زيت الزيتون وأهميته الكبيرة للجسم والبشرة: