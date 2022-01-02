مش هتبطلي تعملى لانشون اللحم الاقتصادي ب 1/2 كيلو لحم ما فيش أحلي ولا أطعم من كده

لانشون اللحم الاقتصادي ب 1/2 كيلو لحم، يعد اللانشون من الأكلات السريعة التي تستخدم في تحضير السندوتشات للكبار والصغار سواء كان ذلك في وجبة الإفطار أو العشاء أو في اللانش بوكس للأطفال، ويتميز اللانشون بمذاقه اللذيذة ونكهته الشهية التي تجعله مفضلاً للكثيرين، ولكن شراء اللانشون من الخارج يكون به الكثير من المواد الحافظة ولا يكون هناك ثقة في جودته ونظافته، ولذلك تفضل ربات البيوت تجهيزه في المنزل وإليكم الطريقة.

لانشون اللحم الاقتصادي ب 1/2 كيلو لحم

يمكن من خلال اتباع هذه الطريقة تحضير لانشون لحم مميز وشهي أفضل من الموجود بالخارج وهي:

½ كيلو من اللحم المفروم الناعم.

ملعقة من الثوم المفروم.

4 ملاعق جبن كريمي أو جبنه مثلثات.

بياض ثلاث بيضات.

ملعقة كبيرة فلفل أسود.

2 بيضة حجم كبير.

3 ملاعق من البابريكا كبيرة.

وملعقة كبيرة ملح.

ملعقة كبيرة بصل بودرة.

ملعقة كبيرة فلفل أسود.

مكونات السلق

مكعب مرقة دجاج.

عود من القرفة.

3 ورقات من ورق الغار.

مكونات تحضير لانشون اللحم

في الكبة الكهربائية نقوم بوضع اللحم المفروم مع الجبن و نمزجهم جيداً على أعلى سرعة حتى يختلطوا بشكل جيد.

بعد ذلك نقوم بوضع بياض البيض والبيض الكامل على الخليط والاستمرار في الخفق على سرعة عالية أيضاً.

يتم وضع البصل البودرة والثوم المفروم والبابريكا والفلفل والملح مع الخفق المستمر حتى يصبح لدينا عجينة طرية بعض الشيء.

نقوم بإخراج العجينة من الكبة الكهربائية ونضعها على ورق بلاستيكي ونفردها جيداً، ثم بعد ذلك نقوم بلفها على شكل اسطواني ويجب أن تكون مشدودة ومضغوطة بشكل جيد.

ونقوم بغلق الزائد من الكيس البلاستيكي على أطراف العجينة جيداً.

نقوم بوضع العجينة داخل ورق ألومنيوم ولفها مرة أخرى بشكل محكم.

في إناء نقوم بوضع كمية مناسبة من المياه حتى تصل إلى مرحلة الغليان ثم نضيف إليه الملح وورق الغار ومكعب المرق والقرفة، ثم نضيف أسطوانة اللحم إليه وتركها حتى تسلق لمدة 45 دقيقة أو حتى تمام النضج.

نقوم بإخراج اللحم من الماء ونتركه حتى يبرد تماماً ثم ندخله الثلاجة لمدة 5 ساعات على الأقل حتى يتماسك.

بعد أن يتماسك اللانشون بشكل جيد نقوم بتقطيعه إلى شرائح دائرية رفيعة ووضعه في أي وجبة تفضلينها.

طريقة تحضير لانشون اللحم