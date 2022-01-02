الطريقة الأصلية لعمل عجينة البيتزا بمقادير هشة وقطنية في المنزل

عجينة البيتزا، البيتزا هي من أشهر الأكلات الإيطالية التي يعشقها الكثيرون سواء الكبار أو الصغار خصوصاً الأطفال، ولكن تتساءل الكثير من السيدات عن أفضل طريقة لإعداد عجينة البيتزا في المنزل مثل المطاعم الجاهزة، بحيث تستطيع صنعها بطريقة مضمونة وموفرة، لذلك من خلال السطور القادمة، سنوضح لكى أسهل طريقة لتحضير البيتزا في المنزل بمكونات سهلة ومتوفرة في كل مطبخ..

اسهل طريقة لعمل عجينة بيتزا هشة

المكونات

تعتبر البيتز هي من الاكلات سهلة التحضير ومكوناتها موجوده في كل بيت فهي لا تحتاج الى مكونات كثيرة او معقدة .

3 كوب دقيق متعدد الاستعمالات

3 ملاعق كبيرة لبن بودر

3 ملاعق كبيرة مايونيز

3 ملاعق كبيرة زبادي

ربع ملعقة صغيرة ملح طعام

ملعقة ونصف صغيره خميره

ملعقة ونصف صغيره بكينج بودر

ملعقة ونصف صغيره سك

كوب من الماء الدافئ.

في البداية يتم باختبار الخميرة، من خلال إضافة ملعقة ونصف من الخميرة والسكر على كوب من الماء الدافئ، وتترك لمدة 10 دقائق، حتى يرتفع حجم المياه ويفور.

في وعاء عميق يتم إضافة 3 أكواب من الدقيق بعد نخلها للتخلص من التكتلات، ثم يضاف عليه 3 ملاعق من اللبن البودرة، ثم يتم إضافة الملح والبكينج بودر، ثم يتم خلط جميع المكونات السابقة جيداً.

بعد ذلك يتم إضافة 3 ملاعق من المايونيز، ومثلهم من الزبادي، ثم يتم إضافة الخميرة التي تم تجهيزها.

يعد إضافة جميع المكونات، يبدأ العجن، فيتم ضغط جميع المكونات، سواء بالعجان أو باستخدام اليدين، ونستمر في العجن حتى يصبح العجين طرى ومتماسك وناعم، (ملحوظة: يمكن إضافة كمية أخري من الماء الدافئ إذا أحتاج العجين إلى ذلك).

يوضع العجين في وعاء، ويغطى جيداً بالبلاستيك أو بقماش من القطن، وتوضع في درجة حرارة الغرفة لمدة 4 أو 5 ساعات، أو توضع في فرن تم تدفئته لمدة 3 ساعات تقريباً، حتى تختمر.

بعد ذلك ستلاحظ ارتفاع العجين وتضاعف حجمها بنسبة كبيرة.

يتم إخراجها من الوعاء وتقسيمها إلى أجزاء متساوية.

ثم يتم فردها ويوضع الصوص والمكونات المفضلة عليها، وتوضع في الفرن وتقدم مع بطاطس محمرة.

طريقة تحضير عجينة البيتزا