اختراع جهنمي… حولت الثوم إلي بودرة ناعم في 3 دقائق افضل واحلى من الجاهز

اختراع جهنمي… حولت الثوم إلي بودرة ناعم في 3 دقائق هي أحد أفضل الطرق والتي عليها إقبال شديد على مؤشرات البحث عبر الإنترنت والتي تهم كل أم وربة منزل والتي ترغب في تحضير ألذ الوصفات والأكلات لأطفالها وزوجها، وللثوم فوائد صحية متعددة وينتمي الثوم إلى الفصيلة الثومية والتي يتم زراعته في كل البلاد حول العالم ويحتوي على العديد من المعادن والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم مثل الفيتامينات والمعادن الهامة للجسم كالحديد والمنجنيز والزن ويمد الجسم بالبروتين.

طريقة عمل الثوم البودرة في المنزل

يمكنكم عمل الثوم على هيئة بودرة في الخلاط من خلال عدة خطوات كالآتي:-

قشري كمية الثوم التي تريدين تحضيرها بودرة وقطعيها إلى شرائح صغيرة ورفيعة.

ضعي هذه الشرائح في صينية خاصة بالفرن وتتحمل درجات الحرارة العالية وإفرديها داخل الصينية حتى لا تلتصق ببعضها داخل الفرن.

أدخلي الصينية داخل الفرن وشغليه على درجة حرارة تتراوح بين 170 إلى 180 درجة مئوية واغلقي باب الفرن عليها.

بعد أن تتحمص الشرائح كاملة داخل الفرن أخرجيها من الفرن واتركيها لمدة 5 دقائق حتى تبرد من سخونة الفرن.

ثم ضعي هذه الشرائح في كبة الخلاط الكهربائي وافتحي الخلاط على سرعة متوسطة حتى تحصلي على بودرة ثوم ملمسها ناعم ولا تحتوي على أي تكتلات.

ضعي البودرة المفرومة داخل الخلاط الكهربائي للثوم في برطمان زجاجي أو بلاستيكي نظيف ومجفف له غطاء محكم الغلق واتركيها حتى تحتاجينها.

أهم الفوائد الصحية لتناول الثوم

للثوم فوائد صحية متنوعة بالرغم من أن البعض ينفر من رائحته ولكن لابد من تناوله للتمتع بهذه الفوائد والتي تتمثل في الآتي:-