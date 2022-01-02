أسرار عمل الزبادي الناجح في المنزل بكل سهولة أحلى من الشركات مليون مرة، انجح طريقة لعمل الزبادي هي من أكثر الوصفات التي تتميز بشهر وانتشار كبير، حيث يسعى معظم ربات المنازل إلى معرفة أفضل الطرق من أجل إعداد الزبادي في المنزل، حيث أن الزبادي من أهم المواد الغذائية التي نقوم بشرائها من المتاجر بشكل يومي، نظرا لأن الزبادي يحتوي على اللاكتوز الغني بالكالسيوم المفيد لصحة جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال الصغار، حيث أن الزبادي المنزلي يعتبر أفضل بكثير من الزبادي الجاهز، بسبب جودته العالية وعدم وجود أي مواد حافظة به.

أسرار عمل الزبادي الناجح في المنزل

تعتبر هذه الطريقة من أنجح الطرق من أجل إعداد الزبادي في المنزل بكل سهولة، وهذه الطريقة كالتالي:

لتر لبن بقري أو جاموس غير منزوع الدسم.

علبة من الزبادي.

يتم إحضار إناء عميق ثم نقوم بغلي اللبن، ثم نتركه ليبرد قليلاً. نقوم بخفق اللبن المغلي جيداً. ثم نقوم بخفق الزبادي أيضا. بعد ذلك نقوم بإضافة اللبن المخفوق مع الزبادي المخفوق، ونقلبهم معا بسرعة. ثم نقوم بوضع الخليط في طاجن أو مجموعة طواجن مخصصة لصنع الزبادي. نقوم بإشعال الفرن مسبقاً لمدة 7 دقائق، ثم نقوم بغلق النار عن الفرن. ثم نقوم بإضافة طواجن الزبادي إلى الفرن المسخن. ولكن يتم رص طواجن الزبادي في صينية كبيرة بها ماء حتى لا يحترق الزبادي. نترك الزبادي ليختمر في الفرن لمدة 5 ساعات، ولابد من تغطيته بكيس بلاستيك. نقوم بإدخال طواجن الزبادي إلى الثلاجة لمدة 3 ساعات. يتم تناول الزبادي اللذيذ البارد ويمكن تزيينه بقطع من الفراولة.

مكونات عمل الزبادي البيتيطريقة تحضير الياغورت الناجح (الزبادي)فوائد الزبادي الصحية

يمتلك الزبادي العديد من الفوائد الغذائية الصحية، حيث أنه يساعد الجسم بشكل كبير من خلال ما يلي: