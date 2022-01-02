خطير جدا ٧ أنواع من المكسرات يجب عليك أكلها باستمرار و٧ أنواع لا تتناولها مهما كان هوسك بها

تعرف المكسرات بطعمها الشهي الرائع وانها غنية جدا بالمعادن والبروتينات والألياف وتساعد كثيرا على مد الجسم بالعناصر المغذية المهمة ويكون هناك ٧ أنواع مفيدة جدا و٧انواع مضرة ومهلكة سوف نتعرف على كل منهم من خلال هذا المقال.

جوز الهند من المكسرات المفيدة جدا لجسم الأنسان وتحتوي على العديد من الفيتامينات.

البندق من المكسرات اللذيذة وتحتوي على فيتامين A , B ويكون غني جدا بالألياف ويقوم برفع الكوليسترول المفيد في الجسم.

عين الجمل وهي مفيدة جدا وتحتوي على فيتامين ه وتكون مليئة بالدهون الصحية والألياف.

الفستق يكون ملي بالألياف المغذية المفيدة لجسم الإنسان وتحتوي على البوتاسيوم ومفيدة لعضلة القلب ويساعد على فقدان الوزن الزائد.

البقان يكون انتشاره غير كثير ولكن مفيد جدا لعضلة القلب لأنه يحتوي على مضادات أكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض.

الكستناء يتم تناولها في فصل الشتاء وتحتوي على مضادات أكيدة ومفيدة جدا ولا يوجد بها سعرات حرارية عالية.

اللوز وهو من المكسرات المفيدة جدا للأنسان ويساعد على حرق الدهون ولكن لا يوجد ألا في أمريكا في ولاية كاليفورنيا حيث تقوم بتصدير 80% من لوز العالم ويحتاج اللوز لكثير من المياه وتعاني كاليفورنيا بنقص في المياه والجفاف مما سبب في موت مزارع السالمون التي بها.

الكاجو يتم زراعته في الهند ويحتاج إلى كثير من العمال للعمل على قطفة وتقشيره حيث تكون الطبقات التي عليه سامة للغاية فهي متعبة وشاقة للغاية.

المكاديميا هو نوع من أنواع المكسرات المفيد جدا ولكن يجب عدم تناوله لأنه يحتوي على سعرات حرارية كبيرة جدا.

كستناء الحصان وهي تتشابة مع الكستناء ولكن يجب عدم تناولها لأنها تؤدي إلى القي والغثيان والشلل.

الصنوبر يجب عدم تناوله لأنه طعمه سي يمكن أن يلازمك مذاقه عدة أشهر في الفم.

الفول السوداني من المكسرات المحببة لدى الكثير ولكن تحتوي على سعرات حرارية كبيرة.