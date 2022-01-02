إزالة الرؤوس السوداء من الأنف في ثلاثة دقائق مضمونه ومجربة 100% جربي بنفسك

طرق إزالة الرؤوس السوداء، أسباب ظهور الرؤوس السوداء على البشرة لظهور الرؤوس السوداء علي البشرة أسباب كثيرة نذكر منها: تراكم البكتيريا على الجلد وانسداد المسامات بسبب تراكم الخلايا الميتة, تهيج بصيلات الشعر، بعض أنواع الطعام مثل منتجات الألبان ,وبعض الأدوية وإفراز الكثيرمن زيت البشرة ,وإفراط الجسم في إنتاج خلايا جديدة والتغيرات الهرمونية التي تتعلق بالعمر كسن البلوغ وتغيرات فترة الحيض والحمل واستخدام حبوب منع الحمل و يمكن علاج هذه الرؤوس السوداء بمراكز التجميل أو عيادات الجلدية لكن هذه الطرق مكلفة ولكن يوجد بدائل لهذه العلاجات دون إنفاق المال الكثير من خلال الطرق التالية.

التخلص من الرؤوس السوداء

وصفة القرفة وعصير الليمون وبكربونات الصوديوم: تفيد القرفة البشرة بكثير من الفوائد والمميزات ومنها إزالة الرؤوس السوداء نقوم نخلط ملعقة صغيرة من القرفة مع عصير الليمون حتى تتكون عجينة ثم نضع العجينة على الرؤوس السوداء لمدة دقائق وتغسل بالماء الفاتر وتكرر أكثر من مرة في الأسبوع .أما صودا الخبز فهي مكون متعدد الاستعمالات ومنها تنظيف الجلد والتخلص من الرؤوس السوداء نقوم بخلط ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع مياه معدنية لكي نصنع عجينة ندلك العجينة على الرؤوس السوداء بلطف ويترك لبضع دقائق ثم نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر وتكرر هذه الطريقة أكثر من مرتين أسبوعياً.

إزالة الرؤوس السوداء

أوراق الشاي الأخضر والعسل الخام.: ينظف الشاي الأخضر المسام و يفتح لون البشرة ويغسل الوجه في وقت واحد نحضر ملعقة صغيرة من أوراق الشاي الأخضر المطحونة مع كمية من الماء ونخلط المكونات لصنع العجينة وندلك الرؤوس السوداء بها لمدة خمس دقائق ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر أما العسل فهو غني بالكثير من الفيتامينات والمعادن التي تجعله دواء لكثير من الأمراض بما في ذلك الرؤوس السوداء نحضر ملعقة كبيرة من العسل الخام مع عصير الليمون و ندلك الرؤوس السوداء بهذا الخليط لمدة 15 دقيقة ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر ونضع المرطب المناسب للبشرة ونكرر هذه الوصفة مرتين خلال الأسبوع.

علاج الرؤوس السوداء ببياض البيض

بياض البيض غني بالمواد المغذية الرائعة للبشرة، ويوضع على البشرة قناع للوجه مما يعمل على إزالة الرؤوس السوداء لكنه يأخذ وقتاً طويلاً للحصول على النتيجة المرغوبة ويتم تنفيذ هذه الطريقة كما يلي: نفصل بياض البيض عن الصفار ثم يتم غسل الوجه بالماء الدافئ ويجفف الوجه تماماً، نقوم بوضع طبقة واحدة من بياض البيض على الوجه بالكامل وننتظر حتى يجف الوجه تماماً، ثم نقوم بوضع طبقة أخرى وننتظر حتى تجف هذه الطبقة، ونكرر ذلك حتى خمس مرات ولكن يجب علينا التأكد من أن كل طبقة جفت قبل وضع الطبقة التي تليها ثم نقوم بغسل الوجه ثم نضع المرطب الذي يناسب البشرة وذلك للحصول على أفضل النتائج المرغوبة