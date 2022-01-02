لازم تجربيه… مخلل الخيار السريع في البيت مقرمش ومشطشط لحد آخر واحدة بأسرار وتكات محلات الطورشي

الخيار من اشهر المقبلات اللذيذة التي يحب العديد من الناس تناولها وذلك لأنها خفيفة ويمكن أن تتكون بسهولة في المنزل كما أن هناك العديد من مطاعم الوجبات السريعة تقوم باضافة الخيار إلى الأطباق الشهيرة لديها لذلك أصبح للخيار شعبية كبيرة ويحبه العديد من الناس ويمكن عمل الخيار في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة من خلال هذا المقال سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الخيار في المنزل وسنتحدث عن خطوات إعداد الخيار بالتفصيل حتى يكون جاهز لدينا تقريبا في خلال ساعتين فقط.مكونات إعداد الخيار المخلل في المنزل
لا يحتاج الخيار إلى الكثير من المكونات ولا الكثير من الوقت حتى نستطيع إعداده بطريقة مميزة ولكن يجب الاهتمام به واتباع الخطوات بشكل دقيق حتى نستطيع عمل الخيار وفيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها لإعداد الخيار في المنزل وهذه المكونات هي:
- ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.
- كيلو من الخيار الطويل ويمكن استخدام خيار
- عادي ولكن نقوم بتقطيعه إلى شرائح صغيرة.
- ثلاث ملاعق من الملح.
- ½ كوب من الخل.
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الخيار في المنزل بطريقة سهلة بخطوات بسيطة وهذه الطريقة هي:
- أولا نحضر كمية كبيرة من الخيار ونقوم بغسل حبات الخيار كل منها على حدة بعد ذلك يمكن إذا كان الخيار صغير يمكننا عمل فتحة صغيرة في الخيار.
- أما إذا كان الخيار كبير الحجم نقوم بتقطيعة إلى شرائح صغيرة.
- في الخطوة التالية نحضر برطمان زجاجي كبير ونضع في جميع حبات الخيار يفضل أن يكون البرطمان زجاجي حتى يحفظ الخيار بشكل الأفضل.
- بعد ذلك نضع كمية كبيرة من الماء على النار ننتظر حتى يغلي الماء تماما ثم نضيف إلى الماء الخل والليمون والثوم المفروم.
- ننتظر حتى يهدأ الماء ويغلي على النار بعد ذلك نضيف الماء إلى الخيار بعد ذلك نغلق البرطمان الزجاجي تماما.
- ندخل الخيار للثلاجة.
- يمكن أن نقوم بتناول الخيار بعد مرور يوم فقط لانه ينضج بشكل سريع ويكون جاهز.
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الخيار من اشهر المقبلات اللذيذة التي يحب العديد من الناس تناولها وذلك لأنها خفيفة ويمكن أن تتكون بسهولة في المنزل كما أن هناك العديد من مطاعم الوجبات السريعة تقوم باضافة الخيار إلى الأطباق الشهيرة لديها لذلك أصبح للخيار شعبية كبيرة ويحبه العديد من الناس ويمكن عمل الخيار في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة من خلال هذا المقال سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الخيار في المنزل وسنتحدث عن خطوات إعداد الخيار بالتفصيل حتى يكون جاهز لدينا تقريبا في خلال ساعتين فقط.مكونات إعداد الخيار المخلل في المنزل
لا يحتاج الخيار إلى الكثير من المكونات ولا الكثير من الوقت حتى نستطيع إعداده بطريقة مميزة ولكن يجب الاهتمام به واتباع الخطوات بشكل دقيق حتى نستطيع عمل الخيار وفيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها لإعداد الخيار في المنزل وهذه المكونات هي:
- ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.
- كيلو من الخيار الطويل ويمكن استخدام خيار
- عادي ولكن نقوم بتقطيعه إلى شرائح صغيرة.
- ثلاث ملاعق من الملح.
- ½ كوب من الخل.
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الخيار في المنزل بطريقة سهلة بخطوات بسيطة وهذه الطريقة هي:
- أولا نحضر كمية كبيرة من الخيار ونقوم بغسل حبات الخيار كل منها على حدة بعد ذلك يمكن إذا كان الخيار صغير يمكننا عمل فتحة صغيرة في الخيار.
- أما إذا كان الخيار كبير الحجم نقوم بتقطيعة إلى شرائح صغيرة.
- في الخطوة التالية نحضر برطمان زجاجي كبير ونضع في جميع حبات الخيار يفضل أن يكون البرطمان زجاجي حتى يحفظ الخيار بشكل الأفضل.
- بعد ذلك نضع كمية كبيرة من الماء على النار ننتظر حتى يغلي الماء تماما ثم نضيف إلى الماء الخل والليمون والثوم المفروم.
- ننتظر حتى يهدأ الماء ويغلي على النار بعد ذلك نضيف الماء إلى الخيار بعد ذلك نغلق البرطمان الزجاجي تماما.
- ندخل الخيار للثلاجة.
- يمكن أن نقوم بتناول الخيار بعد مرور يوم فقط لانه ينضج بشكل سريع ويكون جاهز.