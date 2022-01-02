لازم تجربيه… مخلل الخيار السريع في البيت مقرمش ومشطشط لحد آخر واحدة بأسرار وتكات محلات الطورشي

الخيار ‏من اشهر المقبلات اللذيذة التي يحب العديد من الناس تناولها وذلك لأنها خفيفة ويمكن أن تتكون بسهولة في المنزل كما أن هناك العديد من مطاعم الوجبات السريعة تقوم باضافة الخيار إلى الأطباق الشهيرة لديها لذلك أصبح للخيار شعبية كبيرة ويحبه العديد من الناس ويمكن عمل الخيار في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة من خلال هذا المقال سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الخيار في المنزل وسنتحدث عن خطوات إعداد الخيار بالتفصيل حتى يكون جاهز لدينا تقريبا في خلال ساعتين فقط.

مكونات إعداد الخيار المخلل في المنزل

لا يحتاج الخيار إلى الكثير من المكونات ولا الكثير من الوقت حتى نستطيع إعداده بطريقة مميزة ولكن يجب الاهتمام به واتباع الخطوات بشكل دقيق حتى نستطيع عمل الخيار وفيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها لإعداد الخيار في المنزل وهذه المكونات هي:

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

كيلو من الخيار الطويل ‏ويمكن استخدام خيار

عادي ولكن نقوم بتقطيعه إلى شرائح صغيرة.

‏

‏ ثلاث ملاعق من الملح.

½ كوب من الخل.

طريقة تحضير الخيار في المنزل

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الخيار في المنزل بطريقة سهلة بخطوات بسيطة وهذه الطريقة هي: