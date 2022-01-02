وداعا للكوافيرات.. معجزة البانثينول لفرد الشعر الخشن والتخلص من تجاعيد الشعر نهائيا

وداعا للكوافيرات.. معجزة البانثينول لفرد الشعر الخشن مشكلة الشعر التالف والمجعد من المشاكل التي تزعج العديد من الفتيات حيث أن الشعر الناعم الانسيابي حلم الكثير من الفتيات ولذلك فإن كريم بانثينول لفرد الشعر هو خيارك الأفضل للقضاء على الشعر المجعد بالإضافة إلى الفوائد الصحية التي يمد الشعر بها ويعطيه لمعان ونضارة غير مسبوقين ولا تعطيها له وسائل فرد الشعر التي تضر بالشعر بعد فترة طويلة من استخدام الفتاة لها وسنوضح بالتفصيل كيفية استخدام كريم بانثينول الطبيعي لفرد الشعر ومعالجته من المشاكل.

3 ملاعق كبيرة من مكون كريم بانثينول.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون.

الفازلين في ملعقة صغيرة.

1 ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

كمية زيت الجرجير وزيت السمسم.

نشا الذرة بمقدار ملعقة صغيرة واحدة.

قومي بإحضار بولة صغيرة أو علبة زجاجية نظيفة خالية من قطرات الماء أو أي شوائب لخلط ووضع المكونات بداخلها.

ضعي أولًا كريم البانثينول مع الفازلين وقومي بخلطهم جيدًا مع بعضهم البعض حتى يمتزجوا ويصبحو خليط واحد.

بعد ذلك أضيفي للخليط الزيوت الطبيعية الموجودة من زيت الجرجير وزيت السمسم وابدأي في التقليب وهذه الزيوت تقلل من نسبة الكيراتين في المنتجات.

ضعي النشا للمزيج وقلبيه جيدًا معهم حتى يمتزج ويصبحوا خليط واحد.

بعد الانتهاء من عمل الوصفة قومي باستخدام فرشاة لصبغ الشعر وقومي بفرد كمية من الكريم على فروة الشعر من الجذور وقومي بتدليك فروة رأسك بواسطة يدل أو الفرشاة.

اتركي الكريم على شعرك لمدة 60 دقيقة كاملة ثم قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر أو الدافئ وتأكدي من التخلص من كل بقايا الكريم من على فروة رأسك وشعرك حتى لا يعطيك نتائج عكسية أو ليست بالجودة المطلوبة.

وكرري الوصفة في كل مرة تقومي بغسل شعرك فيها حتى تحصلي على نتائج فعّالة ومرضية.

يعمل على ترطيب الشعر وحمايته من الهيشان والجفاف.

يقلل من مشكلة تساقط الشعر وتقصفه.

لا يغير من لون الشعر الطبيعي بل يحافظ على نفس درجة اللون.

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