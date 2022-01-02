احلي من كريب المطاعم.. أسرار عمل عجينة الكريب في البيت بطعم لذيذ ومقرمش مش هتشتري من برة تاني

عجينة الكريب تعتبر من العجائن البسيطة والتي من المفضل أن يتم التحضير السريع لها في المنزل من خلال خطوات بسيطة وتلك الخطوات نتعرف عليها من خلال الآتي من مجمل فقراتنا القادمة والتي تتضمن أهم الخطوات التي تساعد كل ربة منزل في أن تحصل على أفضل قوام لعجينة الكريب والتي من الممكن أن تستغل في عمل الكثير من الوصفات الأكثر تميز، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المكونات المستخدمة في الحصول على العجينة للكريب بمنتهى السهولة في المنزل وبدون أي مقادير معقدة وهذا ما نهتم بعرضه فيما يلي من الفقرات القادمة.

طريقة تحضير الكريب في البيت

عجينة الكريب تعتبر عجينة ممتازة من الممكن من خلالها أن نقوم بعمل العديد من الوصفات للحلو والحادق والتي من الممكن أن نقوم بتحضيرها تحضير سريع للحصول على الكريب الحلو والذي يصلح كنوع بسيط من الحلوى، كما أن الكريب الحادق بحشوات الجبن أو اللحم المفروم من الممكن أن نقوم بعملها من خلال الآتي من الفقرات القادمة، حيث نقوم بعرض المكونات فيما يلي:

مكونات إعداد الكريب في البيت

عجين الكريب يسهل تحضيره من خلال مكونات بسيطة نتعرف عليها من خلال ما يلي من النقاط القادمة:

كوبان من الدقيق الأبيض.

كوب من الحليب أو الماء الفاتر.

بيضتان كاملتان.

ربع ملعقة بيكينج باودر.

ملعقة من السكر.

ذرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الخل.

من الممكن أن نقوم بالتحضير السريع لتلك الوصفة المتميزة من الكريب من خلال استعمال المكونات السابقة وخلطها.

وأسهل وأيسر طريقة لعمل وخلط مكونات عجين الكريب هي التي تتم بالاستعانة بالخلاط الكهربي.

والطريقة تكون من خلال استعمال الدورق ووضع كل المكونات مع بعضها البعض ومن ثم يتم الخفق الجيد للمكونات بالخلاط.

وهذا من خلاله نحصل سريعا على أفضل عجن كريب مميز تسهل تسويته بعد ذلك والتسوية تكون من خلال استعمال طاسة ساخنة.

نضع فيها كمية قليلة من العجين بالمغرفة وتتم التسوية خلال بضع دقائق.

وتلك أهم ميزات عجين الكريب السريع التحضير وفي أقل وقت تتم عمل وصفات الكريب المختلفة.

خطوات التحضير