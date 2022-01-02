إزالة السواد حول الفم في دقائق النتيجة بعد أول استعمال ولن يعود مجددا مع هذه الخلطة السحرية

طرق إزالة السواد حول الفم، نزيل خلايا الجلد الميتة وذلك عن طريق تقشير المنطقة بشكل منتظم بإستخدام مقشر كيميائي خفيف للوجه، ثم نستعمل كريمات تبييض البشرة وهى التي تحتوي على حمض الكوجيك وفيتامين ج و حمض الأزيليك الذي لا يعطي للأشخاص المصابين بحساسية القمح ويجب عليه استخدام هذه الكريمات أكثر من ثلاثة أسابيع، ويجب استشارة الطبيب حول إمكانية استخدام بعض الأدوية التي تصرف بوصفة طبية، ثم نلجأ إلى المعالجة بالليزر الذي يعد من أكثر الطرق فعالية في مشكلة السواد حول الفم ولكن له سلبيات مثل التكلفة المرتفعة وقد لا يكون مفيد دائماً في جميع الحالات، كما يمكن عمل تقشير بإستخدام حمض الساليسيليك أو حمض الجليكوليك كما لا يعد هو الآخر علاجا دائماً، فقد يستمر بضعة أسابيع أو بضع سنوات ويعتمد ذلك على جينات الشخص ومدة تعرضه للشمس، كما يمكن استخدام بعض الوصفات الطبيعية.

عصير الليمون: يستخدم عصير الليمون في تفتيح البشرة وإزالة السواد حول منطقة الفم، وذلك لاحتوائه على كميات كبيرة من حمض الستريك ويستخدم كالأتي. المكونات: ملعقة كبيرة من ماء الورد، 2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير: نخلط المكونات مع بعضها بشكل جيد، ثم يوضع الخليط على المنطقة حول الفم، ويترك ويفرك بها جيداً ويترك الخليط على المنطقة مدة لا تقل عن 10 : 15 دقيقة، ويتم غسل المنطقة حول الفم بالماء الفاتر يتم تكرار هذه الوصفة أربع أو خمس مرات أسبوعياً، وذلك للحصول على أفضل النتائج.

العسل: يعمل العسل على تبييض المنطقة حول الفم وذلك باستخدامه المنتظم بطريقة فعالة، وذلك لاحتوائه على الكثير من مضادات الأكسدة التي تعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها ويستعمل العسل كالتالي. المكونات: كمية كافية من العسل. طريقة التحضير: يوضع العسل حول الفم على المنطقة السوداء ويترك عليها مدة 20 دقيقة ثم تغسل المنطقة السوداء حول الفم بالماء الفاتر ويتم تكرار هذه الوصفة مرة واحدة يومياً وذلك للحصول على أفضل النتائج المطلوبة.

علاج السواد حول الفمتفتيح منطقة حول الفم

بودرة الكركم: تساعد بودرة الكركم في إزالة السواد حول منطقة الفم وذلك لاحتوائها على الكثير من المواد المضادة للأكسدة التي تعمل على تفتيح البشرة بطريقة فعالة. المكونات: ملعقة صغيرة من لبن الزبادي، كمية كافية من بودرة الكركم بحجم قبضة اليد. طريقة التحضير: نخلط المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تتكون عجينة متماسكة، ثم نقوم بوضع العجينة على المنطقة السوداء حول الفم وتترك عليها لمدة 10 : 15 دقيقة، ثم نغسل المنطقة بالماء الفاتر ونكرر هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعياً لحين الحصول على أفضل النتائج المطلوبة.