أفضل طرق التخلص من الشيب وازالة الشيب من الشعر نهائيا حتى لوكان الشعر يغزوه الشعر الأبيض نتائج مبهرة

كيفية التخلص من شيب الشعر، من أكثر المشاكل التي تؤرق النساء وتعتبر كابوسا لهم، مشكلة شيب الشعر، فعند ظهور الشعر الأبيض يسبب لهم الإحراج والانزعاج، وترجع هذه المشكلة إلى قلة الخلايا الصبغية الموجودة حول بصيلات الشعر من كمية صبغة الميلانين التي تنتجها، أو تتوقف هذه الخلايا عن إنتاجها تماما، ويتكون الشعر من بروتين اسمه الكيراتين، فكلما تزايد نمو الشعر، تزايد إنتاج الخلايا الصبغية لمادة الميلانين، مما يؤدي إلى إعطاء الشعر لونه الغامق، فالكيراتين هو عبارة عن لون رمادي مصفر بدون مادة الميلانين، وعندما تعجز هذه الخلايا عن إفرازه يبدأ الشعر بفقدان لونه.

الجينات الوراثية: إذا ظهر الشيب في سن مبكر فمن الممكن أن الوالدين أو الأجداد ظهر لديهم الشيب في سن مبكر، وهذه الحالة لا يمكن فيها تغيير الجينات الوراثية ولكن يمكن تغيير لون الشعر.

القلق: يتعرض الكثير منا إلى الإجهاد والتوتر وقلة النوم أو الضغط النفسي، وكلها عوامل تؤدي إلى ظهور الشيب في الشعر، وهناك أيضا مشاكل في الشهية وضغط الدم المرتفع والقلق و كلها تعمل على ارتفاع نسبة الشيب في الشعر.

الأمراض المناعية: إذا هاجم جهاز المناعة في الجسم خلاياه، فذلك يسبب أمراض المناعة الذاتية والتي بدورها تعمل على ظهور شيب الشعر المبكر، كما في بعض أمراض الشعر مثل مرض الثعلبة والبهاق.

إضراب الغدة الدرقية: عند حدوث إضراب في الغدة الدرقية فهذا يؤدي إلى تغيرات هرمونية، وذلك يؤدي إلى فرط نشاط الغدة الدرقية أو قصور نشاطها، و ذلك بدوره يؤدى إلى ظهور شيب الشعر المبكر.

نقص فيتامين B12: ومن أحد أسباب ظهور شيب الشعر المبكر هو نقص فيتامين B12، لأن هذا الفيتامين يعمل على توفير الطاقة للجسم ويساهم في صحة نمو الشعر ولونه، ونقص هذا الفيتامين يؤدي أيضا إلى ضعف خلايا الشعر والتأثير على إنتاج صبغة الميلانين.

التدخين: وجد الباحثون أن هناك صلة وطيدة بين ظهور شيب الشعر والتدخين، فتدخين السجائر يزيد من خطورة الإصابة بسرطان الرئة وأمراض القلب، و يمكن أن تؤثر على الشعر، فالتدخين يعمل على تقليص وانقباض الأوعية الدموية،مما يقلل من تدفق الدم إلى بصيلات الشعر، مما يؤدي إلى فقدان الشعر وتساقطه، أعراض ظهور شيب الشعر: و من أحد أعراض ظهور شيب الشعر هو ضعف سمك الشعر أثناء نموه حيث أن قبل سن ال35 إذا فقد الشعر لونه وظهر شعر أبيض يكون شيب مبكر.

أسباب شيب الشعرالوقاية والعلاج من شيب الشعر

هناك عدة طرق إذا اتبعت عملت على الوقاية من ظهور شيب الشعر المبكر، منها النظام الغذائي: فإذا اتبع الإنسان نظام غذائي سليم فهذا يعمل على منع وتقليل ظهور شيب الشعر، فتناول الفواكه والخضراوات يعمل على مد الشعر بالفيتامينات والمعادن التي يحتجاها، استخدام الشامبو والبلسم الذي يناسب الشعر: ينصح عند غسيل الشعر بإستخدام شامبو وبلسم معتدل ولطيف ومرطب للشعر، التدليك: إن التدليك اليوم للشعر يساعد الدورة الدموية في فروة الرأس ويعمل على تحفيزها.

علاج شيب الشعر بزيت ألأملا

يعمل زيت الأملأ على إصلاح تلف الشعر ويعمل أيضا على تنشيط وتقوية الشعر، مما يعطي الشعر لونا داكنا ولامعا، ويحتوي هذا الزيت على فيتامين C المضاد للأكسدة وبذلك يكون مقاوما للشيخوخة، خلطة مسحوق أو بودرة عنب الثعلب مع الليمون وزيت اللوز وطريقتها: أحضر من 4-3 حبات من عنب الثعلب الهندي المجفف (الأملا)، كوب واحد من زيت جوز الهند، الطريقة:أغلى عنب الثعلب الهندي مع زيت جوز الهند لمدة 10 دقائق حتى يصبح المزيج زيتي، وعند كل استخدام يأخذ حوالي ملعقتين كبيرتين، يتم تدليك فروة الرأس بملعقتين كبيرتين من هذا الزيت، يترك المزيج لمدة 30 دقيقة على الشعر، يغسل الشعر بالشامبو ثم البلسم، تكرر هذه الوصفة بانتظام من 4-2 مرات أسبوعيا.

التخلص من الشيب بالشاي الأسود

يعمل الشاي الأسود على تجديد الشعر وذلك لإحتوائه على المواد المضادة للأكسدة، ويساعد ذلك على منع ظهور الشعر الأبيض، المكونات:2 ملعقة كبيرة من الشاي الأسود، كوب ماء، الطريقة: يتم غلى الشاي الأسود في كوب من الماء حتى يتم تخميره جيدا، يوضع المزيج حتى يبرد ثم يصب على الشعر، يدلك الشعر لبضع دقائق ثم يترك على الشعر لمدة ساعة، يغسل الشعر بالشامبو ويكون خال من الكبريت، ثم يغسل بالبلسم، ثم تكرر هذه الوصفة من 3-2 مرات أسبوعيا.

علاج الشعر الأبيض بأوراق الكاري

تعمل هذه الوصفة على استعادة صبغة الميلانين في الشعر، وهى أيضا مصدر غني بفيتامين B، وهذا الفيتامين المسؤول عن نمو الشعر، المكونات: بعض من أوراق الكاري، 3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند، الطريقة: تغلي أوراق الكاري مع زيت جوز الهند لمدة 15 دقيقة حتى يتم عمل مزيج الزيت، ويترك حتى يبرد ثم تدلك فروة الرأس بالزيت، يترك المزيج على الشعر لمدة 30 دقيقة، يغسل الشعر بشامبو خال من الكبريت، تكرر هذه العملية من 3-2 مرات في الأسبوع.

علاج الشيب بأوراق الميرمية

تعمل أوراق الميرمية على الحفاظ على لون الشعر الطبيعي، وأحيانا تعمل على استعادة الصبغة الطبيعية للشعر الأبيض، المكونات: بعض من أوراق الميرمية، كوب من الماء، زجاجة،الطريقة: يتم غلى أوراق الميرمية في الماء وتترك حتى تخمر جيدا لمدة 15 دقيقة يترك المزيج حتى يبرد، ثم نضعه في زجاجة، يرش الشعر بالمزيج، ويترك المزيج على الشعر لمدة ساعتين، ثم يغسل الشعر بشامبو وبلسم مناسب، تكرر هذه العملية بانتظام من 3-2 مرات في الأسبوع.