تطويل وتكثيف الشعر 10 سم مفيش تساقط شعر بعد اليوم اقوي تركيبه هتخلي شعرك طويل وكثيف جربي

طرق تكثيف الشعر، الكثير من الناس يعاني من مشكلة سقوط الشعر بطريقة سريعة، ويرجع هذا إلى بعض العوامل قد تكون مرضية أو بسبب استخدام الزيوت الكيميائية التي تعمل على تساقط الشعر و أحيانا تسبب بعض الأمراض الجلدية لفروة الرأس، كما أن هناك الكثير من الأمراض التي تسبب تساقط الشعر، و يلجأ الكثير إلى الأدوية الطبية التي تحتاج إلى وقت طويل وأموال كثيرة حتى تعطي نتائج فعالة، و في حين آخر يوجد الكثير من الوصفات الطبيعية التي تعمل على علاج سقوط الشعر و تساعد في تكثيف الشعر وتعطي نتائج ممتازة، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض أهم الوصفات التي تساعد على تكثيف الشعر بسرعة.

يجب تدليك فروة الرأس جيداً، لأن ذلك يساعد على تحسين الدورة الدموية ووصول الغذاء إلى بصيلات الشعر، و يساعد على نمو الشعر.

كما يمكن استخدام عصير الليمون لأنه يحتوي على الكثير من الفيتامينات الصحية التي تساعد على تكثيف الشعر، ويمكن وضع عصير الليمون مع زيت الزيتون في بخاخة ويرش على الشعر و يتم تدليك فروة الرأس لمدة 45 دقيقة ثم يشطف بالماء الفاتر، و يمكن تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

كما يعتبر حليب جوز الهند من أكثر المكونات التي تفيد فروة الرأس و تعمل على تكثيف الشعر بصورة أسرع من الزيوت الكيميائية.

كما يمكن استخدام البيض للشعر لأن البيض يحتوي على كميات كبيرة من البروتينات التي تفيد بصيلات الشعر، وتعمل على تغذية الشعر، كما أثبتت بعض الدراسات أن استخدام الشامبو مرتين إلى ثلاث مرات فقط في الأسبوع يساعد في منع تساقط الشعر.

طرق تكثيف الشعرتكثيف الشعر بعصير البصل

يمكن عمل عصير البصل مع الزبادي وزيت جوز الهند و يتم تطبيقه على الشعر، و سوف تعطي هذه الوصفة نتائج فعالة، وذلك لاحتوائها على الكبريت والكولاجين الذي يساعد على نمو وتكثيف الشعر، ويمكن تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

تكثيف الشعر بالكمون

يمكن استخدام بذور الكمون المطحونة لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على تحسين الدورة الدموية و وصول الدم إلى بصيلات الشعر، ويساعد الكمون في نمو الشعر وتطويله، وذلك لأنه يحتوي على مادة السيليكون الذي يحتاج إليها فروة الرأس.

تكثيف الشعر بالشاي

كما يمكن استخدام مغلي الشاي الأخضر على فروة الرأس، لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على التخلص من البكتيريا التي تعمل على تساقط الشعر، كما أنه يجب الابتعاد عن الزيوت الكيميائية المصنعة واستخدام الزيوت الطبيعية التي تساعد على تعزيز فروة الرأس وتنشيط الدورة الدموية وتمنع تساقط الشعر مثل زيت الزيتون.