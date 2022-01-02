قنبلة التفتيح مع خلطة الفازلين والقرنفل لتبييض البشرة والجسم والأماكن الحساسة وعلاج التجاعيد

خلطة الفازلين والقرنفل لتبييض البشرة، يعد كريم الفازلين من المواد التي تعددت استخدامها، فهو يساعد على تفتيح البشرة بشكل فعال، وكذلك يعطيها الترطيب المطلوب ويزيل تجاعيد الوجه بشكل رائع وفعال، كما أنه أصبح يدخل في وصفات العناية بالبشرة مع القرنفل، والذي يقوم بدوره على تفتيح المناطق الحساسة في الجسم والوجه.

خلطة الفازلين والقرنفل

الفازلين من أكثر المواد المستخدمة للبشرة والشعر والذي أصبح له العديد من الفوائد وليس له أي أضرار أو آثار جانبية عند وضعه للبشرة او حتى للمناطق الحساسة، وعند خلط الفازلين مع القرنفل يمكننا الحصول على كريم ممتاز لتبييض بشرة الوجه وجميع المناطق الحساسة بالجسم، كما أنه يساعد على ترطيب وحماية البشرة والقضاء على الإفرازات المزعجة والروائح الكريهة الموجودة بالمنطقة الحساسة، وكذلك يعمل على القضاء على الفطريات والبكتريا الناتجة من كثرة التعرق بمنطقة الابطين، ويساعد على إزالة خلايا الجلد الميت وشد ترهلات الجلد.

مكونات خلطة الفازلين والقرنفل لتبييض البشرة

تعتبر مكونات خلطة الكريم والقرنفل سهلة وبسيطة ويمكن لأي امرأه صنعها في المنزل بكل سهولة وهي كما يلـــــــــي:

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ثم ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون.

وملعقة كبيرة من النشا.

ثم ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطبيعي.

2 ملعقة صغيرة من القهوة المطحونة.

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أولاً نقوم بوضع جميع المكونات في إناء ونقوم بخلطهم جيداً مع التقليب المستمر للحصول على قوام كريمي، حتى يصبح الخليط ذات قوام سميك بعض الشيء.

ثانياً نقوم بوضع هذا الخليط الكريمي في علبة محكمة الغلق للاحتفاظ به وقت الاستعمال.

كما يتم البدء في وضع كريم الفازلين والقرنفل على البشرة المراد تفتيح لونها سواء للوجه أو للمناطق الحساسة بالجسم.

بينما نترك الخليط على الجلد حتى يجف تماماً، وبعدها يتم فركه من على البشرة ليساعد على إزالة طبقات الجلد الميتة والطبقات الغامقة على سطح البشرة.

ثم يتم غسل البشرة بالماء البارد لغلق مسام البشرة ومنع تراكم الأوساخ على البشرة أو تخللها داخل البشرة.

ويتم تكرار وضع هذا الكريم للحصول على بياض مدهش لجميع مناطق الجسم مرة كل أسبوع حتى لا يتم إجهاد البشرة.

طريقة تحضير خلطة الفازلين والقرنفل لتبييض البشرة