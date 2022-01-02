التوت البري وفوائد مذهلة لن تصدقها تعرف عليها

يعتبر التوت البري، أحد أهم المصادر الهامة،

للكثير من الفيتامينات والأملاح المعدنية،

بالإضافة إلى مضادات الأكسدة،

وتلك المواد أغلبها موجود بالقشرة الخارجية للثمرة،

أما عصير الثمرة نفسه، فإن تركيز تلك المواد تكون قليلة به، وفي هذه المقالة سوف نقدم لكم فوائد تلك الثمرة.

التوت البري علاج ووقاية للكثير

توجد الكثير من الفوائد لثمرة التوت البري، منها أنها تستخدم كعلاج لبعض الأمراض، بالإضافة إلى الوقاية من البعض الآخر، وهي:-

الجهاز البولي

استخدام هذا النوع من الفاكهة يقي من الإصابة،

بعدوى الجهاز البولي، والتي تصيب الشخص عن طريق،

كمون البكتيريا في منطقة المثانة، فهذه الثمار تمنع عملية الكمون البكتيري،

بسبب احتواءها على نوع معين من البروتينات، والمضادات الحيوية.

الإنفلونزا

لايعمل على الوقاية من الإصابة بنزلات البرد، ولكن يقلل الأعراض التي تُصيب الإنسان.

قرحة المعدة

تم إجراء عدة أبحاث على تناول التوت البري، من أجل الوقاية من الإصابة بقرحة المعدة، ولكن لم يتم التأكيد بشكل قاطع على أن تناوله يقي منها.

السكر في الدم

لم يتم الجزم بأن تناوله يؤدي إلى تخفيض مستويات السكر في الدم، ولكن مازالت هناك أبحاث يتم إجرائها بشأن هذا الموضوع.

التمثيل الغذائي

وهي متلازمة تصيب السيدات أكثر من الرجال، وهناك تكهنات بشأن قدرة التوت البري، أن له القدرة على تحسين عملية التمثيل الغذائي، وذلك استناداً على المعلومات المتوافرة، بشأن احتواءه على مضادات للأكسدة، ولن لم يتم توثيق أية معلومات رسمية بشان هذا الأمر حتى وقتنا الحالي.

معلومات إضافية حول هذه الثمرة

التوت البري هو عبارة عن نبات من النوع الخشابي المتسلق، وهو من النباتات المعمرة، ويحتوى على أوراق صغيرة، على الشكل البيضاوي، ويصل طول الشجرة إلى مترين فأكثر، وتحتوي الأشجار الخاصة به على أزهار ذات اللون الوردي، وغالباً ماينمو في فصل الربيع، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية، هي الموطن الأصلي له، حيث يتم إدخاله في الكثير من الأطعمة والصناعات المختلفة، مثل الصبغات سواء صبغات الملابس أو الشعر أو السجاد، ويحتاج إلى توفير ظروف خاصة من أجل نموه بشكل طبيعي، منها تربة حمضية وماء عذب.