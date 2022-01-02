تعرف على طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت ب 10 جنية بس هتعملي أحلي جبنه

أفضل شيء يمكن عمله في المنزل هو صناعة كافة أنواع الطعام دون شرائها من الخارج، وينطبق هذا الحديث مع الجبنة الرومي، حيث يمكن صناعتها بسهولة في المنزل، قد يكون الكثير لا يعرفون هذا الحديث ولكن بالفعل يتم عملها ولا تحتاج سوى خطوات بسيطة للغاية، وبداخل موضوعنا سنحاول تقديم الخطوات ليتم تنفيذها بشكل سلس.

طريقة عمل الجبنة الرومي

يمكن البدء في عمل الجبنة الرومي في المنزل بخطوات سهولة، ولكن عليكم العلم بأنها تحتاج إلى الكثير من الحليب حيث يأتي 8 كيلو من الجبن إلى تكوين كيلو من الجين الرومي، يمكن استخدام الحليب البقري والجاموسي معا في عمله سيخرجه ذو لون داكن ولكن في حالة كان بقرى سيكون باهت، وتأتى المكونات بهذا الشكل:

تحتاج إلى كمية مناسبة من الحليب.

وحوالي كوب من الزبادي.

كما أنه لا بد من إضافة حوالي ثلث كوب من الماء المثلج.

ملعقة من الفلفل الأسود والملح.

قشطة.

خطوات تحضير الجبنة الرومي في المنزل

حتى نقوم بتحضير الجبن الرومي علينا تنفيذ الخطوات القادمة بسهولة، وتأتي بهذا الشكل: